Almirante Faller explicó al Senado de EEUU por qué Maduro no debe seguir en Miraflores

El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de EEUU, explicó este martes 9 de julio, ante el Comité de Servicios de las Fuerzas Armadas del Senado de su país, los riesgos de la permanencia de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores y la peligrosa influencia de Rusia, China e Irán en el Hemisferio Occidental.

lapatilla.com

“Las organizaciones criminales, el narcotráfico, la inmigración ilegal, los extremistas violentos, la corrupción, todo ello habilitado por un gobierno débil, son los principales entre desafíos de seguridad en Latinoamérica”, son algunas de las razones enumeradas por Faller.

“China es el mayor acreedor estatal de Venezuela y ha cargado al pueblo venezolano con más de 60 mil millones de dólares en deudas y está exportando la tecnología de vigilancia utilizada para monitorear y reprimir al pueblo venezolano”, afirmó Faller.

Sobre Rusia, el almirante considera que está “protegiendo a su amigo leal al apuntalar al corrupto e ilegítimo régimen de Maduro con préstamos, apoyo técnico y militar”.

En la opinión de Faller, “Rusia y China están borrando las líneas de lo que constituye una ‘amenaza militar’ a través de la coacción económica, el robo sistemático de la tecnología, las campañas de influencia y la actividad cibernética maliciosa”.

Finalmente, el jefe del Comando Sur aseguró que “La cooperación de seguridad es nuestra mejor herramienta para continuar construyendo sobre estas asociaciones sólidas y convertir los desafíos de nuestro hemisferio en oportunidades. También necesitamos la presencia militar correcta, enfocada y consistente”.

