FOTOS: El terremoto de California deja una gigantesca grieta visible desde el espacio

El potente terremoto de magnitud 7,1 registrado en California (EE.UU.) el pasado viernes ha dejado una inmensa grieta en la tierra. La fisura se formó cerca del epicentro del sismo e incluso pudo ser captada desde el espacio por satélites, publica RT.

Además del efecto inmediato que destruyó tuberías y otros objetos dentro de las casas, la mañana del sábado fue evidente que la topografía también había cambiado.

Planet Labs, que se encarga de monitorear la Tierra con satélites, publicó en su cuenta de Twitter imágenes de la zona antes y después del potente sismo. Las imágenes son del 4 y 6 de julio.

El acontecimiento no pasó desapercibido por usuarios y medios que compartieron en línea imágenes y videos.

Además una carretera fue cerrada después de que se formaran grandes grietas en varios tramos de la autopista.

This photo was taken on 178 SW of Trona. The road is now closed for repairs. pic.twitter.com/TOuf6XlwgJ — USGS (@USGS) July 6, 2019

Caltrans District 9 Maintenance crews make repairs to cracks along SR 178 near Trona within an hour after 6.4 quake in Ridgecrest #Caltrans8 @Caltrans9 @CA_Trans_Agency @CaltransHQ pic.twitter.com/FpryJoWVos — Caltrans District 8 (@Caltrans8) July 4, 2019

Un medio estadounidense logró hacer tomas aéreas con un dron, donde se puede apreciar las fisuras en la autopista.