Los Runrunes de Nelson Bocaranda

Hasta Rusia apoya el diálogo de Oslo. Entienden todos los actores que Maduro debe despejar el camino para que haya una transición y elecciones tendientes a lograr la paz. Preciso mejor: a evitar la guerra y la confrontación entre venezolanos. Todos entienden ya lo difícil que es llegar a ese objetivo cuando los demócratas tienen que lidiar con la violencia de los grupos armados -civiles y militares- empoderados desde el mismísimo Palacio de Miraflores. Los puntos para poder entenderse pasan por unas elecciones libres, justas y con observación internacional. Antes por el nombramiento de un Consejo Nacional Electoral sin las vestales rojas rojitas. Uno de consenso e imparcialidad. Uno en el que el país crea pues la voluntad de participar en elecciones con esas dos premisas aumenta sustancialmente la concurrencia a las urnas electorales. Sin Maduro en el poder es indispensable. Voceros internos aseguran que él no participaría luego como candidato. ¿Las opciones del PSUV se dilucidarán entre Diosdado Cabello y Héctor Rodríguez? Esta concurrencia Barbados tiene una cierta presión del sector militar que no quiere una guerra fratricida ni una invasión pero que esta consciente de la gravedad de la crisis humanitaria y en todos los órdenes. Tengo entendido -por un runrún que me llega de Ginebra- que la Alta Comisionada le habría dicho a Nicolás que para solucionar la crisis tenía que llamar a un proceso electoral presidencial cuanto antes y con otro CNE. ¿En remojo las barbas? Veremos…

¿CON PREMEDITACIÓN?:

En esta columna del pasado 20 de febrero de 2019 publiqué este segmento que copio a continuación:

“¿Y ESE NOMBRE MI GENERAL?: Con suficiente autoridad para abrir el SAIME en horas nocturnas un General de División, de los mas cercanos al altísimo gobierno, pidió le emitieran nuevos pasaportes para él y su familia ante la emergencia de la situación nacional. La operación habría pasado inadvertida sino fuera que el militar solicitó que le pusieran otros nombres y apellidos en los documentos. Eso prendió las alarmas rojas rojitas. Confrontado por su superior alegó que le era necesario no dejar pistas si tuviera que salir de emergencia. Sin embargo esta en la mira y preocupa mucho a sus pares civiles y de uniforme. Tienen que confiar en él a juro me dice la fuente…”. Fin de la cita. La misma respuesta se la habría dado a un subalterno que le reclamó por que no lo advertía a él, persona de su confianza, si la situación del gobierno era tan delicada como para sacar documentos bajo otra identidad. El militar sigue en su alto cargo. Y sigue siendo de la mas absoluta confianza de Miraflores.¿Temor a mas sanciones (que ya tiene suficientes) o a la Corte Penal Internacional? Y, por si acaso, no es ministro de ninguna cartera…

GALIMATIAS ROJOS VS BACHELET:

La magistrada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Carmen Zuleta de Merchán, aseguró que el reciente informe sobre Venezuela de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, victimiza a las mujeres del país, quienes optan por prostituirse y no son forzadas a hacerlo en medio de la Emergencia Humanitaria Compleja que sacude a la nación: “El Informe Bachelet hace énfasis en las mujeres para sentimentalmente victimizarlas como aconseja el discurso patriarcal ilustrado… las mujeres en Venezuela son dueñas de su propio destino y cuando optan por prostituirse (como en todas partes del mundo) es porque son putas”, señaló la magistrada en un tuit publicado el sábado, 6 de julio.

La periodista Lorena Meléndez de Runrun.es analiza tal premisa de la magistrada (por cierto varias veces se dijo que estuvo tentada a saltar la talanquera desde cuando Chávez) y demuestra que en el documento de la oficina de la Alta Comisionada de la ONU se indicó que algunas venezolanas se han visto obligadas a intercambiar sexo por alimentos o para tener “privilegios” dentro de las cárceles del país. “Fuentes locales reportaron algunos casos de mujeres que se vieron forzadas a intercambiar comida por sexo”, señala el informe en el apartado del “Derecho a la alimentación”.

Más adelante, en la sección referida a “Detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos”, se explicó que el centro de detención del SEBIN Helicoide no estaba adaptado “para cumplir los estándares específicos de género”, conclusión a la que llegó tras entrevistar a varias mujeres que habían estado detenidas en el lugar, quienes informaron que habían sido recluidas en la única celda femenina, que está superpoblada y es vigilada principalmente por hombres. “Los guardias, así como otros reclusos ejercían presión sobre las mujeres para que intercambien sexo por ‘privilegios’ y/o protección. Varias mujeres también dijeron no tener acceso a asistencia médica especializada y que, a diferencia de los hombres, no siempre se les permitía salir al patio o al gimnasio. A las mujeres detenidas por motivos políticos a menudo les denegaron las visitas”, reza el documento. Merchán, quien fue coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, reafirmó su tuit con varias respuestas posteriores a su publicación. “Veo con estupor que haya [email protected] que acepten denigrar del genero y del gentilicio heroico aceptando y justificando de manera infundada, irrespetuosa e irresponsable q la mujer venezolana no tiene dignidad para enfrentar la guerra internacional que nos asedia”, dijo en otro comentario.

Las opiniones de la magistrada generaron respuestas de organizaciones como Avesa, ONG especializada en derechos sexuales, reproductivos y de las mujeres. “Si tuviera un ápice de información feminista, sabría que la prostitución es uno de los grandes triunfos del patriarcado y el capital sobre los cuerpos de las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. No tiene que ver con la moral ni la dignidad”, publicó Avesa como contestación al tuit. De acuerdo con la web Poderopedia, la magistrada fue sancionada el 30 de marzo de 2018 “por el gobierno de Panamá al ser considerada de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”. ¿Y entonces?…

MEDIO

OTRO ROJILLO CONTRA BACHELET:

Ya antes había venido a apoyar al régimen de Maduro. Se autoproclama en privado como “defensor de la revolución democrática” de Chávez y Maduro. Se vale del título de “experto independiente” de la ONU pues el consejo de Derechos Humanos así lo eligió en 2012. No es funcionario de la ONU como lo ha presentado el régimen dictatorial venezolano.

Durante el 167º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en medio de una discusión sobre salud y nutrición en Venezuela, el representante estatal venezolano presentó una entrevista de la televisora gubernamental Telesur con De Zayas, en la cual éste aseguró a la audiencia que en Venezuela no había una crisis humanitaria y que para resolver los problemas económicos debe terminar la “guerra económica” y deben levantarse las “sanciones económicas y financieras impuestas por los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea”. Allí mismo le salió al paso la experta en nutrición Susana Raffalli, asesora de PROVEA y la Organización Cáritas de Venezuela, expresó su preocupación y declaró que durante su visita al país, De Zayas “solo tomó fotografías del mostrador de la charcutería frente a su hotel”. En las fotos aparecieron solo neveras repletas de carne. El defensor de marras se lanzó un discursito bien “aceitado” y disfrazado de “objetividad”: “Mi preocupación es la credibilidad de la Oficina (la de Bachelet) cuando no muestra neutralidad. Cuando no muestra objetividad, cuando no muestra una metodología que yo como profesor de derecho internacional exijo, no solo del ACNUDH, sino de las cortes y de cualquier ente publico que vaya a llevar a cabo una investigación. La filosofía o la teología de creer que los estadounidenses somos los elegidos de Dios y somos los que tenemos la misión de llevar la felicidad la democracia al resto del mundo. Esta convicción de que somos los buenos entorpece el proceso.

En CDHONU debe regir una sensación de que todos los estados somos iguales y debemos ser solidarios y que el propósito no es simplemente condenar”. El “independiente” nació en Cuba y se hizo estadounidense de adopción. En la confrontación de esta semana en Ginebra le tocó contestarle -y tumbarle su propaganda roja- a Feliciano Reyna, director-fundador de la ONG Acción Solidaria. Es el permanente trabajo de los “visitantes amigos de este régimen que ha pauperizado a los venezolanos en 20 años de retroceso permanente y acelerado mucho antes de las “sanciones” a las que se la atribuyen. (“Michelle Dixit”)…y que aplauden las denigrantes cajas CLAP que ni siquiera cumplen con la alimentación adecuada (“Michelle Dixit”) de los venezolanos a los que políticamente seleccionan para otorgárselas (“Michelle Dixit”). Con razón que ahora fue declarada enemiga del régimen teniendo de por medio solo una semana de haber sido declarada amiga de Hugo y Nicolás por los pretendidos “cicerones” que le montó el canciller Arreaza: el nieto de Allende y Urbaneja la exministra de Salud. ¿Se perdieron esos reales? Información veraz y oportuna.

ANTECEDENTES ROJOS:

Me anima en estas líneas demostrar los permanentes montajes que la propaganda chavista-madurista viene presentando en dos décadas. El 3 de agosto de 2018, el informe de Expertos Independientes de la ONU (allí estuvo de Zayas) sobre su misión a Venezuela y Ecuador fue publicado por la ONU. Más de ochenta organizaciones venezolanas cuestionaron las conclusiones de Zayas de que no había una crisis humanitaria en el país. En una declaración pública, las organizaciones denunciaron que antes de terminar su misión en Venezuela y sin haber procesado la información proporcionada por las organizaciones, De Zayas formó una opinión prematuramente y asumió el punto de vista del gobierno, que culpa a la “guerra económica” y al “bloqueo”. “Por la escasez de alimentos y suministros médicos. Las organizaciones denunciaron que en dos años, entre veintidós expertos de doce organizaciones internacionales, el informe de De Zayas fue el único que negó la crisis humanitaria en el país. Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, declaró que las organizaciones venezolanas y ecuatorianas llegaron a la conclusión de que, dado que la misión no estaba preparada de acuerdo con los estándares de independencia de las Naciones Unidas, no podía llegar a conclusiones válidas o aceptables para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Daniels argumentó que esta falta de equilibrio se demostró en su informe, donde doce páginas están dedicadas a Venezuela y solo dos y media a Ecuador. Es decir que hay pruebas contundentes y de distintos orígenes del compromiso del “independiente de marras” con el gobierno “chavista” de Nicolás&Cia.

En El Universal apareció el domingo que el gobierno y sus aliados habían replicado al contenido del Informe ONU y citaban al mismo de Zayas como experto en materia de derechos fundamentales quien lo etiquetaba como “defectuoso y decepcionante”. Por las presentaciones a través de VTV, Telesur y otros medios comprometidos con el régimen, por estos días nos dimos cuenta de que desde Ginebra el inefable William Castillo -aquel acusado de corrupción por Trapiello cuando dirigía TVES y botado del cargo por Chávez en cadena nacional y responsable de varias censuras a medios cuando dirigió Conatel- es quien dirige la propaganda oficial tratando de desprestigiar a Bachelet y su informe. Por ello se mudó por unos días a la sede de los Organismos de la ONU en Ginebra, Suiza. Desde allá lo vimos con un cartelito diciendo “Trump desbloquea a Venezuela”. Le faltaba agitar su banderita pues…

