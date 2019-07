VERDADES Y RUMORES ¡CONFIRMADO! Se construye una salida a la crisis, por Darwin Chávez

Posteado en: Opinión

PARTE DE GUERRA. Parece que se enciende una pequeña luz al final del túnel de la crisis venezolana. Tal como hemos venido explicando con lujo de detalles en esta columna, desde hace varias semanas hay en marcha una negociación que tiene a EEUU y Rusia con un rol protagónico. No podemos ver esa salida como un pecado o aberración. La mayoría de los venezolanos quiere soluciones a sus problemas y eso pasa por una transición y un plan de emergencia con apoyo financiero internacional. Pero también pasa por un proceso electoral que sea el punto final de un proceso de depuración total del sistema y que sea el resultado de una transición en la cual se asuma la atención de los más necesitados, además de la estabilización y pacificación del país. Mientras las soluciones políticas están en marcha, las dificultades se están profundizando a una gran velocidad y hasta en el oficialismo ven la urgente necesidad de encontrar soluciones. La escasez de gasolina cada día empeora más. El racionamiento eléctrico se ampliará e inclusive podría generar un nuevo colapso nacional. Todo eso sin contar el desabastecimiento de alimentos y medicinas, además de la dolarización y la hiperinflación. Cuando esta pesadilla concluya, se requerirá de un plan de emergencia que se asemejará al Plan Marshall que aplicaron los aliados, sobre todo Estados Unidos, una vez terminó la II Guerra Mundial. Sin ser economista, considero que la inversión hecha en esa época y que alcanzó los $14 mil millones aproximadamente, será apenas una partecita de lo que necesita Venezuela luego de la plaga chavista.

NEGOCIACIÓN (I). Los hechos y los discursos comienzan a ratificar cada uno de los comentarios que he hecho a través de esta columna sobre la negociación que está en marcha. Muchos me dijeron iluso, mal informado o colaboracionista de Guaidó. Pero la realidad está confirmando las informaciones que he recibido y que comparto con ustedes cada semana. La negociación nunca se detuvo por completo. Sólo han ocurrido algunas desavenencias que retardan, pero eso es absolutamente normal en medio de las particularidades de un conflicto atípico. No soy historiador, pero creo que es una situación inédita en la historia de la humanidad ¿Qué el acuerdo que se alcance no llene las expectativas de algunos? Eso es seguro en medio de la radicalidad que impera en sectores del oficialismo y la oposición ¿Qué la negociación incluya inmunidad temporal para algunos líderes del oficialismo? Eso es previsible porque de la mayoría de los conflictos se sale sólo cuando a un grupo que accede a la paz o la cesión del poder, se les otorga una inmunidad temporal y parcial ¿Qué saldrán críticos alegando que la oposición se entregó a los deseos del oficialismo o viceversa? Seguramente si y me imagino las reacciones de los radicales opositores, pero además también saldrán los locos del oficialismo alegando que se entregó el legado de Chávez. Es casi que imposible que todos queden satisfechos. Pero lo importante es que se logre ese anhelado acuerdo que facilite una transición de 9 meses o un año en la cual se estabilice, re institucionalice y pacifique el país, pero además se asuma la atención prioritaria de los graves problemas que sacuden a la mayoría de la población. Adicionalmente se deben crear las condiciones para unas elecciones verdaderamente libres, trasparentes y creíbles; lo que pasa por la depuración total del sistema electoral. Todo eso ha sido posible a la sinergia entre los distintos actores que han participado en la búsqueda de una solución. La oposición liderada por Juan Guaidó y los otros sectores opositores han hecho su trabajo, aunque dejan dudas razonables algunos personajes. Y ha sido fundamental la presión de la comunidad internacional que ha actuado con decisión para arrinconar al oficialismo y a sus aliados hasta llevarlo a la mesa de discusiones. La solución está en marcha, aunque aún no tiene fecha de concreción final. Lo importante es que no se satanice lo que se está haciendo.

APAGONES. Amigo lector ¿Se ha detenido a evaluar la cantidad de apagones que se están repitiendo a nivel nacional con demasiada frecuencia? ¿Ha visto que Caracas también está siendo afectada con mayor frecuencia? Bueno, prepárese porque las informaciones que llegan indican que Venezuela está al borde de un nuevo blackout masivo. Como dato, aquel autotransformador que fue trasladado del Zulia a Guri a finales de mayo cuando era instalado en el patio de transformadores en el complejo hidroeléctrico, se dañó. La fuente que me dio la información fue tajante: “Cuando hacían las primeras pruebas, el autotransformador hizo el tiro”. No hay equipos, no hay dinero, no hay capacidad técnica en Corpoelec y lo que se avecina es un caos eléctrico mayor al que estamos sufriendo ¡Otra más del socialismo del siglo XXI!

NEGOCIACIÓN (II). Hagamos una reconstrucción de lo que ha venido ocurriendo y lo comentado en esta columna. Desde hace varias semanas expliqué que existía una negociación en marcha que tenía como protagonistas a EEUU y Rusia, pero que también tomaba en cuenta a otras naciones como China y Cuba, además de instancias como el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional creado por la Unión Europea. Incluía la participación de Noruega tomando en cuenta su largo y eficiente historial como mediador en conflictos. Los detalles recibidos en esa ocasión también apuntaban a una importante participación de Diosdado Cabello, como parte de su estrategia para salir de Maduro y asumir como el único líder del oficialismo. En aquel momento me anunciaban la liberación del diputado, Gilber Caro, cosa que ocurrió días después y luego me informan que también sería liberado Juan Requesens, cosa que aún no ocurre. El fondo de la negociación estaba casi acordado. Se hablaba de elecciones, liberación de los presos políticos, el respeto de los intereses de cada nación involucrada y había consenso en torno a la necesidad de atender la calamidad venezolana. Posteriormente se fueron sumando nuevos detalles como, por ejemplo, la transición de nueve meses y las elecciones libres. Era resaltante como esa transición sería conducida, hasta ese momento, por un representante de la oposición y otro del oficialismo para generar el equilibrio que garantice la normalización de Venezuela. Algunas cosas deben haber cambiado, pero el grueso de lo que posiblemente se acuerde se basa en esos aspectos ¿Por qué la negociación fue encabezada por EEUU y Rusia? Hay que entender que el tema Venezuela se convirtió en asunto de geopolítica mundial y ambas naciones entendieron que debían agotar la vía política para frenar un acción armada internacional o que nuestro país se convirtiera en un polvorín regional. Ante esas necesidades y objetivos, ambos países asumieron como garantes de los sectores en pugna. Estados Unidos defendía los intereses opositores y Rusia al oficialismo. Eso no es una intromisión. Es claro que la oposición y el oficialismo por si solos no hubiesen alcanzado un acuerdo, tomando en cuenta lo mañoso que es el régimen. Se necesitaba la participación de dos grandes naciones como garantías. El proceso pareciera estar en sus últimas etapas.

GUISO. Poco a poco se va perdiendo la capacidad de asombro ante las cosas que ocurren en la gestión de Omar Prieto. En tres ocasiones he hecho referencia al guiso que montaron con la compra de los equipos para la supuesta recuperación y modernización de la vieja Planta Eléctrica Ramón Laguna, que hoy sólo genera lástima. Recuerden que Maduro le aprobó al Gobernador del Zulia unos cuantos millones de euros para concretar ese plan. Eso abrió las agallas de unos cuantos del entorno de OP, quienes vieron la oportunidad de ganarse unos euros en medio de la severa escasez de dinero que hay para engordar el botín y la urgencia de raspar la olla. Hicieron la compra, se ahorraron mucho dinero y luego esos equipos no pueden ser instalados porque los técnicos de Corpoelec desconocen la tecnología adquirida. Pero no todo queda ahí. Luego de publicado el comentario de la semana pasada, me informan que con todo el dinero aprobado y entregado apenas compraron 15% de todo lo necesario ¿Sólo 15% de lo que necesita el plan? ¿No alcanzaba la cantidad enviada? Claro que sí, pero prefirieron comprar poco, para ganar mucho. Sí aunque usted no lo crea, dejaron de comprar el 85% de lo que se necesita. Ahora no hay dinero para instalar los equipos y si por casualidad lograran conseguir esos recursos, tampoco se va a recuperar buena parte de la generación pérdida en la Planta Ramón Laguna porque no se adquirió lo que se necesita para restablecer 100% de dicha instalación ¡Huele a guiso!

NEGOCIACIÓN (III). Como era de esperarse hasta último momento se ha mantenido una división en el oficialismo en relación con la negociación. Maduro quedó fuera de casi todo y por eso se oponía a ceder el poder y acudir a elecciones libres sin ser el candidato. Mientras tanto, Diosdado Cabello ha venido asumiendo un enorme protagonismo. Recuerde que se fue a Cuba para convencer a Raúl Castro y a Miguel Díaz-Canel que él ya tenía conversaciones con los gringos y que era la única garantía que la isla saliera favorecida en el marco de un acuerdo ¿Qué quieren los cubanos? La flexibilización del embargo de Donald Trump contra ellos ¿Recibirán esa concesión? Es probable que sí. Ahora bien ¿Qué quiere Cabello? Diosdado desde finales de 2018 viene trabajando en su estrategia para desplazar a Maduro y convertirse así en el único líder del oficialismo. Entre sus planes, comentados muchas veces en VyR, estaba ser candidato presidencial del PSUV, promover varias candidaturas opositoras y producto de esa división ganar las elecciones. Sus planes han ido adaptándose en la medida que ha venido mutando el conflicto venezolano. Hoy sigue queriendo la salida de Maduro, el poder único dentro del oficialismo y ser candidato; pero además quiere ser parte de la transición ¿Y cómo logra eso? Asumiendo el control de algunas instancias vitales en el país. Si usted hace un recuento del poder que ha venido acumulando Cabello, verá que ahora, entre otras áreas, tiene el control del Ejército a través de su primo el mayor general, Alexis Rodríguez Cabello, y de la Guardia Nacional a través del también mayor general, Fabio Zavarse (del grupo del general Néstor Reverol); mientras Maduro mantiene a Padrino López en el Ministerio de la Defensa porque no tenía a nadie más a quien colocar ¿Por qué sale el general Suárez Chourio? Primero porque le tocaba pasar a retiro, pero fundamentalmente para sacarlo del juego tomando en cuenta que es de los radicales y protectores del legado de Chávez y así aspiran bajar los ruidos. Suárez Chourio por supuesto que se enojó porque aspiraba que le prorrogaran su tiempo de servicio y que lo nombraran Ministro de la Defensa. Literalmente no lo sacaron del juego, sino que lo patearon del mismo. Es importante sumar el poder que tiene DC en el TSJ y otras instancias. El protagonismo de Cabello genera repulsión y preocupación, pero no debemos adelantar los juicios de valor sobre su participación en lo que vendría, porque es probable que Cabello deba ceñirse al guion que le entreguen Rusia y EEUU. DC no tendrá mucho margen de maniobra en una transición, pero eso es mucho mejor que quedarse fuera y ser perseguido. En las horas previas al cierre de esta columna, se asegura que Maduro aceptó las elecciones libres y no ser candidato, aunque la verdad es que desde hace meses viene promoviendo a Héctor Rodríguez como el posible abanderado oficialista en los comicios. Falta ver si termina de aceptar su salida inmediata de Miraflores ¿Finalmente aceptará Maduro? Si Cuba está de acuerdo con lo negociado, tengan la plena y absoluta convicción que Maduro dirá que sí. Un elemento clave para entender todo lo que ocurre, es el “costo de salida” del cual tanto hemos hablado en esta columna.

COLAPSO. La situación en Petróleos de Venezuela además de crítica es vergonzosa. La politización y la corrupción que arrasaron con una empresa petrolera de calidad mundial, ha provocado una abismal caída en la producción y refinación. Fuentes de PDVSA confirman que la producción diaria apenas supera los 500 mil barriles y que la proyección indica que llegará muy pronto a 300 mil BD. Y en cuanto a la producción de combustible, está casi en cero. En ese sentido, en PDVSA Occidente casi no hay producción y que las cifras las sostienen las empresas mixtas, sobre todo las que están en la Faja del Orinoco. Es tan, pero tan particular lo que ocurre en PDVSA que ni siquiera tienen gasolina para mover la mayoría de su flota de vehículos y el ausentismo del personal es muy elevado porque no tienen transporte, ya que aquellos que aún tienen un vehículo no pueden acceder al combustible que requieren. Además hay que agregar que no hay suficientes equipos para las operaciones.

RACIONALIDAD. Es muy riesgoso pedir racionalidad en Venezuela. Quienes lo hemos recomendado, hemos terminado en la hoguera de la jauría, pero sobre todo de aquellos a quienes les encanta insultar usando seudónimos. De hecho me he ganado cualquier cantidad de descalificaciones y epítetos gratuitos por parte de opositores radicales que sueñan con la conquista armada del poder y el fusilamiento de todos los chavistas. Me llaman “colaboracionista” y/o chavista disfrazado”, cuando sigo siendo víctima de la persecución oficialista en lo personal y también en el diario digital Verdades y Rumores, que es atacado las 24 horas del día por lo que nuestro servicio a los lectores se ha dificultado desde enero para acá. A pesar de las agresiones hay que continuar con el esfuerzo educativo para que la gente entienda el fondo de las salidas que están en marcha en Venezuela. Y continúo recomendando que separen los deseos de la realidad. En lo personal también quiero que todos, absolutamente todos los que han destrozado a Venezuela y violado los derechos humanos sean castigados, que sean sometidos a juicios públicos y que pasen largas condenas en una cárcel. Esos son los deseos, pero la realidad te indica otra cosa. La solución del conflicto venezolano pasa por dos vías. La acción militar internacional que hoy más que nunca está descartada y la negociación política que es la que está tomando mayor fuerza ¿Se puede dialogar con asesinos? Sí, aunque no sea el escenario ideal se puede hacer con el fin de encontrar soluciones ¿Eso conlleva otorgar cierta inmunidad a un grupo del oficialismo? Si y como he dicho en tantas ocasiones, hay ejemplos cercanos que demuestran que es viable: Chile y Argentina. Ante una realidad que golpea y genera sufrimiento a la población, es vital que la mayoría del país vea con racionalidad las negociaciones que están en marcha. Tomemos también el consejo de Luis Vicente León: “Separen los ruidos de las señales”. De esa forma podrán entender mejor lo que está en marcha. Esto no quiere decir que en algún momento todos los responsables no sean sometidos ante la justicia. Eso llegará, pero lo urgente es comenzar la recuperación de Venezuela.

EL INFORME. Algunos no quedaron satisfechos del todo con el informe que sobre Venezuela entregó Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y su equipo sobre la trágica situación venezolana. Confieso que no tengo objeciones a lo expuesto. Ahí está la radiografía de la calamidad nacional. Se confirman las violaciones de los derechos humanos en varias instancias: alimentación, salud y derechos políticos. Algunos pedían condenas ¿Qué más que la ONU ratifique todo lo denunciado en estos años atroces del chavismo? Los insatisfechos crónicos pedían mayores acciones y un discurso más fuerte, sin entender que la señora Bachelet tiene que cuidar las formas, aunque el fondo de sus aseveraciones es cruel y fuerte. Ella no podía salir con un discurso estridente, porque su cargo no lo permite. Ella no podía tomar otras acciones más allá de las revelaciones y recomendaciones que hizo, porque eso excedería sus competencias. Ella no es la Corte Penal Internacional. Aunque lo que hizo no sea la salida a la crisis, es un paso importante de condena internacional.

Darwin Chávez