Bolton celebra sanciones a Dgcim y dice que EEUU no tolerará que reprima venezolanos

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, destacó este jueves las sanciones contra la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) tras el caso del C/C Acosta Arévalo.

lapatilla.com

Bolton se pronunción en su cuenta de Twitter donde mencionó que la medida es un primer paso para evitar que las autoridades venezolanas sigan torturando a las personas.

“Hoy, EEUU sancionó a la agencia de inteligencia de defensa controlada por el régimen de Maduro, DGCIM. Este es un primer paso para apuntar a este sector, de acuerdo con el asesinato del Capitán Acosta”, comentó.

El asesor norteamericano también se refirió a que EEUU no tolerará más que las fuerzas de Nicolás Maduro repriman a los venezolanos. “No toleraremos el uso de Maduro de las fuerzas de seguridad como DGCIM como una herramienta para reprimir a los venezolanos”, destacó.

Today, the U.S. sanctioned the Maduro regime-controlled defense intelligence agency, DGCIM. This is a first step in targeting this sector, pursuant to the murder of Capt. Acosta. We will not tolerate Maduro’s use of security forces like DGCIM as a tool to repress Venezuelans. https://t.co/O9hX4Q7YW1

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 11, 2019