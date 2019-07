Daniel Sturridge se niega a pagar la recompensa que había prometido al rescatador de su perro secuestrado

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Este miércoles, la historia del secuestrado perro de Daniel Sturridge, exdelantero del Liverpool FC, tuvo un final feliz. El rapero Killa Fame anunció haberlo encontrado y subió a su Twitter varias fotos como prueba. Según precisó posteriormente, en realidad no fue él quien halló a Lucky Lucci, como se llama el can, sino que lo hizo un sobrino suyo de de 11 años. Pero ni el menor ni el cantante recibieron la recompensa esperada, publica RT.

@DanielSturridge is this Lucci ? pic.twitter.com/By4uZVzAEK

Tras enterarse este martes de que su mascota había desaparecido de la casa después que varios hombres desconocidos rompieran la puerta y se metieran en la vivienda, Sturridge publicó una serie de mensajes en sus redes sociales, pidiendo que le devolvieran el animal y ofreciendo “una recompensa considerable” a quien lo encontrara, a saber, “20.000, 30.000 [libras, aproximadamente 37.500 dólares], lo que sea”.

Someone please help. Stolen from West Hollywood last night at 11:30pm.

A sizeable reward will be paid. Thanks for your co-operation pic.twitter.com/TC5egwuBfw

— Daniel Sturridge (@DanielSturridge) July 10, 2019