David “Comedia”: Lo que más extraño de Venezuela, es a Venezuela. Nos merecemos un país mejor del que extrañamos

Posteado en: Destacados, Entretenimiento

David González, mejor conocido como “David Comedia”, es un humorista que tuvo que abandonar su país natal y buscar otro horizonte debido a la crisis política, económica y social que se vive en Venezuela.

Por Daniel Guillermo Colina / @danielgcolina / @dgcolina

David migró junto a parte de su familia al estado de Florida en Estados Unidos, donde tuvo que solicitar asilo. En entrevista concedida a Lapatilla.com, narró cómo fue ese viaje y que dejó en su tierra.

No descarta regresar para la reconstrucción cuando caiga el régimen. “Con los pedazos que nos dejen tenemos que reconstruir nuestro país”.

Una de las cosas que comenta fue el no poder hacer sus presentaciones, o show en Venezuela, y tener que buscar otras latitudes para poder hacerlas. Confesó que había imitaciones que solo hacía en stand up comedy y no a través de las redes sociales por temor a represalias.

El humor es parte de su expresión, el tema político es la base de sus libretos, aunque siente y padece lo que ocurre en Venezuela, hace su metamorfosis para hacer críticas a través de la sátira sobre aquellos personeros y personajes del acontecer nacional, en especial, aquellos que no le hacen bien a la nación.

“Yo trato de hacer, llevar una noticia a través del humor mostrar la realidad de los que está sucediendo en mi país, tanto del lado de la oposición como del lado del oficialismo, aunque ya no sabemos cuál es la oposición y cuál es el oficialismo. No me gusta jugar con el dolor de lo que sucede en mi país, asesinaron a un estudiante o a un chico que fue a la bodega comprar pan, yo trato de buscar siempre de ridiculizar al culpable, no me burlo de la noticia sino prácticamente de los gobernantes que están en Venezuela”.

El humorista también relató que aunque gane en dólares, no le sobra el dinero. Agregó que desde el primer día que llegó a la ciudad de Miami fue trabajando.

Sin embargo, la premisa sigue siendo la comedia.

“Por ahora no me puedo mover fuera de los Estados Unidos, si he hecho de todo desde que llegué acá, cuando recibí mi permiso de trabajo, trabajé de mesonero, trabajé lavando carro, trabajé de valet parking, hice de todo y ahorita si me toca volverlo hacer lo tendré que hacer, así somos los venezolanos”.

“El humor (político) para mi es una ventana para expresar las cosas que no se están haciendo bien, como lo dije anteriormente, tanto del lado de la oposición como del oficialismo”.

A pesar de las adversidades, para “David Comedia” es significativo que la gente pueda reír, asegura sentirse afortunado y honrado de poder hacer reír a las personas en Venezuela.

En cuanto a los personajes que caracteriza, señaló que el que más le gustaba hacer era el del presidente Chávez. Sin embargo, va cambiando sus imitaciones de acuerdo con las noticias y el personaje del momento.

En las presentaciones que realiza todos los sábados en el teatro “Paseo Wynwood”, los espectadores pueden apreciar personajes como Fernando Del Rincón, María Iris Varela, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro, y Dondald Trump.

“Cuando estaba vivo el innombrable era un personaje que a mi me gustaba mucho hacerlo porque yo me burlaba mucho de él… No he tenido favorito, para mi el favorito es Homero Simpsons”

Sin embargo, en la actualidad se sinceró de que hay una de sus imitaciones que ya no disfruta como al principio.

“Es tanta la arrechera que le tengo, que no me provoca disfrazarme de él, pero hay que hacerlo para ridiculizarlo, como siempre lo hago, no es fácil. Hoy en día siento repugnancia por ese personaje… porque estoy caracterizando a una persona que le ha hecho mucho daño a mi país, es el causante de tanta desgracia.

Un mensaje esperanzador envió a sus seguidores, amigos y familiares, en especial a los jóvenes, a quienes señala de tener la oportunidad y responsabilidad, el futuro y la reconstrucción. Agregó que la libertad de expresión es fundamental para el progreso de una nación.