Ilustradora venezolana recrea las maravillas de Caracas y sus simpáticas guacamayas (Video)

A pop-up card about Venezuela. My city, Caracas, has a great mountain called "El Ávila" that divides the sea from the city. On the very top of the mountain it is possible to see both landscapes. I tried to convey the two of them into one huge pop-up card in which some iconics buildings are also shown but that is something for another post. // Esta es una tarjeta pop-up sobre Venezuela. En mi ciudad, Caracas, existe una gran montaña llamada "El Ávila" la cual divide el océano de la ciuda. En la cima de este es posible observar ambos escenarios. En esta oportunidad trate de traer a la vida ambos ambientes dentro de una sola tarjeta pop-up en donde también estaré mostrando algunos edificios icónicos de mi ciudad, pero eso ya es algo para otro post.