Otorgan el premio One Young World como líder político del año a Juan Guaidó

One Young World anunció este jueves que Juan Guaidó, presidente interino de la república, es uno de los cinco ganadores del premio Politician of the Year 2019.

“El premio se estableció el año pasado para celebrar a los políticos más impresionantes e impactantes de 35 años o menos. La lista restringida de 2019 ejemplifica los logros sobresalientes de los jóvenes líderes que se han infiltrado en la vieja guardia de la política en todo el mundo”, escribió la organización en su página web.

La organización sin fines de lucro con sede en el Reino Unido describió a Guaidó como un “activista de larga data contra el gobierno de Maduro, y que ha desafiado las amenazas de encarcelamiento”.

“Gracias a One Young World por el reconocimiento a una causa justa, a una lucha valiente que emprendimos millones de venezolanos por recuperar nuestra democracia y libertad. Este premio es para todos los que insisten sin descanso en recuperar y reconstruir a Venezuela”, manifestó Guaidó en Twitter.

Los cinco galardonados recibirán los premios en la Cumbre OYW 2019 en Londres, que se celebrará del 22 al 25 de octubre.

Los otros cuatro galardonados son Mbali Ntuli, de Suráfrica; Thórdís Gylfadóttir, de Islandia; Hervé Berville, de Francia, y Magid Magid, del Reino Unido.

