Bolton a Padrino: Cada día que respaldas las acciones de Maduro, Venezuela se deteriora aún más

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, le mandó un nuevo recado a Vladimir Padrino López por su continuo apoyo a Nicolás Maduro.

Bolton se pronunció en su cuenta de Twitter para cuestionar una vez más la función de López en la Fanb. Además, el representante norteamericano dijo que mientras siga respaldándolo se deteriorará más la situación del país.

“¿Quieres que tu legado cambie a FANB por el “escuadrón de la muerte” más famoso del siglo XXI? Cada día, usted respalda las acciones equivocadas de Maduro, Venezuela se deteriora aún más en su crisis hecha por el hombre”, escribió.

.@vladimirpadrino: Do you want your legacy to be changing the FANB into the most infamous ‘death squad’ of the 21st century? Each day you stand by Maduro’s misguided actions Venezuela deteriorates further into his man-made crisis.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) 12 de julio de 2019