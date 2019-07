En Táchira cada día es más caro comer pan

Posteado en: Actualidad, Regionales

De nuevo el pan, uno de los alimentos preferidos del tachirense cuyo sabor es respetado y admirado a nivel nacional, tiene nuevos precios, por ende baja su consumo diario porque la mayoría de las personas no tiene el dinero suficiente para comprarlo. Así lo reseña lanacionweb.com

El azucarado subió de ocho mil a nueve mil bolívares en cualquiera de sus presentaciones, es decir, camaleón, trensado, de maíz de leche o mantequilla o azucarado.

“Antes me daba el lujo de llevar hasta tres panes los días viernes a mi casa para comer el fin de semana y ahora me hago la loca y no compro, ni siquiera uno de la semana, está muy caro”, contó Verónica Salas, una señora que trabaja en un negocio de cerámica en La Concordia.

“Antes, incluso nos escapábamos del trabajo por un ratico, Nos tomábamos un café con un pasta fría y comprábamos un pan para llevar a casa, ahora ni una cosa ni la otra porque, todo está muy caro”, dijo.

“Desde hace cuatro años para acá todo ha empeorado, a tal punto que se pueden ver que la gente siempre se tomaba un café en la panadería, decía un negrito, con leche, ahora está solo, si acaso, en las tardes a algunas personas les provoca ir a la panadería a tomar café y aprovechar de comprar pan azucarado o salado para su hogar, pero son muy pocos”, expresó.

El pan para preparar submarinos está a 1.500 bolívares, presentación que muchas personas llevan para preparar en la cena en casa, igual el pan de sandwich cuyo precio es de 8. 000 bolívares, producto que se maneja como alternativa en lugar de la arepa tanto para los desayunos como para las cenas, no obstante, su precio y lo que implica comprar jamón o queso para rellenar, hace casi imposible comerlo, a pesar de ser uno de los preferidos de los niños.

Pan español a Bs 450

Por su parte del Pan Español se consigue en las panaderías a 450 bolívares cada uno, por ser uno de los económicos al igual que el campesino que está a 3.500 bolívares, ambos son alternativas para acompañar en una el desayuno, almuerzo y cena.

“No quiero que me pase lo del sábado hace 15 días, que duré todo el día sin electricidad, no pude cocinar porque no tenía gas y la cocina eléctrica no lo podía usar y lo peor que no tenía ni siquiera pan para engañar al estómago, por eso para el fin de semana pasado compré pero lo conseguí más caro y por ende debí comprar menos”, comentó Humberto Maldonado.

El pan Tostado Azucarado está en 6 mil bolívares, a este mismo precios las bolitas azucaradas, entretanto el Pan de Banquete tiene etiquetado un precio de 5 mil bolívares el paquete y el Pan Integral se consigue a 5 mil bolívares la presentación en paquetes.

En pastelería, una Bomba y los Churros tienen precio de 5 mil bolívares, Mil Hojas a 7.500 bolívares y un kilo de torta con crema se consigue en 45 mil bolívares.

“Trato de comprar seis u ocho panes españoles para llevar a casa, porque siempre ha sido mi costumbre llegar con pan a la casa, pero ya no es como antes. Solo me conformo con llevar al más barato, que muchas veces mi esposa los rellena y lo comemos en la cena con esto evitamos cocinar en estos tiempos donde gas no hay”, agregó un Francisco Martínez, jubilado del Ministerio del Ambiente.

“Yo no puede dejar de comer pan, es una costumbre de toda la vida, sobre todo en la mañana con cafecito negro, antes del desayuno”, dijo.