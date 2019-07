Maduro no tiene escapatoria y Bolton lo sabe

El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de Estados Unidos, John Bolton, afirmó que este viernes que la coalición internacional que apoya la restauración de la democracia venezolana y en su defecto al presidente encargado Juan Guaido está creciendo y seguirá creciendo.

lapatilla.com

Mencionó que los crímenes, la ilegitimidad y la incapacidad para gobernar de Maduro son claramente evidentes para el mundo.

The international coalition supporting the restoration of Venezuelan democracy and in support of Interim President Juan Guaido is growing – and will continue to grow. The crimes, illegitimacy and incapacity to govern of Maduro are clearly evident for the world to see.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 12, 2019