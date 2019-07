El desgarrador mensaje del padre de Annabel Goldsmith tras la trágica muerte de su heredera

“Querido Dios, por favor, ¿puedes devolverme a mi hermosa, brillante y amable niña, por favor, Dios? Y si no, por favor, cuídala de manera especial. La quiero tanto y estoy tan orgullosa de ella. Me duele tanto que no puedo describirlo”.

Por Infobae

El desgarrador mensaje fue escrito por el magnate de las finanzas Ben Goldsmith, esposo de Kate Rothschild, heredera de una importante familia de banqueros. El matrimonio, que había estado marcado por ser la unión de las dos dinastías financieras más poderosas de Europa, quedó ahora signado por la tragedia.

Iris Annabel Goldsmith, heredera de una fortuna estimada en USD 394.000.000, murió a los 15 años tras sufrir un accidente de quad en la granja familiar del condado de Somerset, en Reino Unido.

Dear God, please can I have my beautiful, brilliant, kind little girl back, please God. And if not, please take extra special care of her. I love her so so much and I’m so proud of her. It hurts me so much I can’t describe. pic.twitter.com/HfRlvDB1e8

— Ben Goldsmith (@BenGoldsmith) July 11, 2019