Sin titubear, Rick Scott dice que los días de Maduro en el poder “están contados”

El senador por el estado de Florida de Estados Unidos Rick Scott se pronunció en su cuenta en la red social Twitter aplaudiendo la decisión de Grecia de reconocer al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

lapatilla.com

“Aplaudo la decisión de Grecia de responder a nuestro llamado y reconocer a Juan Guaidó como el legítimo presidente de Venezuela”, dijo.

Asimismo, reiteró que “es el momento de que todas las naciones de la Unión Europea se unan a nosotros. Es hora de mostrarle Nicolas Maduro que sus días en el poder estén contados”, expresó.

I applaud #Greece for heeding our call and recognizing @jguaido as the legitimate President of #Venezuela.

Now it’s time for all EU nations to join us. It’s time to show @NicolasMaduro that his days in power are numbered. pic.twitter.com/7uLjkgIlgk

— Rick Scott (@SenRickScott) July 12, 2019