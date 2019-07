Luis Manuel Aguana: Los seis puntos del diálogo

Posteado en: Opinión

El ataque que comienza a arreciar en contra de aquellos que rechazamos cualquier forma de dialogo con el régimen, parte del supuesto que quienes lo hacemos no proponemos nada. Esa mentira repetida millones de veces termina convirtiéndose en verdad. La Alianza Nacional Constituyente ha puesto sobre la mesa política del país el debate de un Plebiscito para que ocurra el “cese de la usurpación”, inicio de la trilogía de la oposición oficial encabezada por el Presidente Encargado Juan Guaidó (ver Comunicado ANCO: Que el Soberano Decida el futuro de Venezuela PLEBISCITO SI, DIALOGO NO, https://ancoficial.blogspot.com/2019/06/comunicado-anco-que-el-soberano-decida.html)

Ningún demócrata es enemigo del dialogo. Se dialoga entre aquellos que tienen la misma condición. Dialogan los Estados en guerra. Dialogan los partidos políticos como iguales en una democracia. Pero se le quiere vender al pueblo venezolano que somos enemigos de la figura que se utiliza –el dialogo- cuando en realidad somos enemigos de que se produzca tal dialogo entre la oposición oficial y aquellos que no califican para dialogar porque dejaron de tener la misma condición.

¿Cómo puede dialogar la oposición oficial con una banda de delincuentes que han cometido delitos demostrados de Lesa Humanidad? No dicho por nosotros, sino por un informe de la Organización de Naciones Unidas-ONU. ¿Cómo siquiera se puede considerar ir a un proceso electoral con quienes han destruido material e institucionalmente el país? Pero nos quieren satanizar como saboteadores de ese dialogo con la excusa maniquea de que no hay otra manera de salir del problema, siendo esto mentira. La gran pregunta que debemos hacernos los venezolanos es porque la insistencia de cohabitar con el régimen buscando convivir con quienes le han hecho tanto daño al país. Y eso definitivamente divide al país opositor.

Y tanto nos divide que ahora nos comparan con movimientos que se dieron en el pasado –Los Notables- que de acuerdo a esas interpretaciones terminaron con la defenestración del Presidente Carlos Andrés Pérez, dando paso a la llegada de Hugo Chávez al poder (ver Editorial de Analitica.com del 8 de Julio, Insólita reacción, https://www.analitica.com/el-editorial/insolita-reaccion/). Esta interpretación deja de lado el pequeñísimo detalle que quienes reventaron a CAP no fueron Los Notables como indica el editorial, sino que fueron desde adentro sus mismísimos compañeros de partido encabezados por Henry Ramos Allup y Luis Alfaro Ucero. Es importante que las nuevas generaciones se enteren de la historia contemporánea de Venezuela, que sigue siendo manipulada por los mismos protagonistas que crearon el fenómeno de Chávez y que ahora pretenden cohabitar con sus herederos.

¿Estaba Arturo Uslar Pietri, figura principalísima de ese movimiento de Los Notables, equivocado al decir que Venezuela llevaba un rumbo equivocado y que si no se cambiaba iríamos al despeñadero, como en efecto ocurrió? La historia le dio la razón a Uslar Pietri. Pero ahora resulta que quienes de nuevo advertimos al país el rumbo equivocado de los partidos opositores somos los enjuiciados en esta trama, solo que ahora quienes no tenían voz en la época de Los Notables nos expresamos directamente a través de las redes sociales. En ese entonces si no eras “Notable” no merecías la atención de una línea en la prensa escrita, ni tampoco un segundo en la radio o la televisión.

Ahora estamos en el mismo despeñadero. ¿Qué negocia la oposición oficial en Barbados? De acuerdo al mismo Maduro, quien al parecer es el único que habla, existen seis puntos sobre la mesa (ver Debaten seis puntos en el dialogo venezolano, en https://www.elheraldo.co/mundo/debaten-seis-puntos-en-el-dialogo-venezolano-648507). Sin embargo Maduro fue parco en revelar la naturaleza de la discusión de esos puntos más allá de decir que “Si se trabaja de buena voluntad y no hay intervencionismo gringo (…), estoy seguro de que van a ir saliendo acuerdos”. Sin embargo como en Venezuela todo se sabe, de una u otra manera, podemos revelarles cuáles son esos puntos con un margen de error despreciable, como dicen los científicos. Veamos:

1.- Institucionalización de la Asamblea Nacional, que comprende:

a) Salir del desacato de la Asamblea Nacional.

b) Incorporar a los Diputados del Estado Amazonas.

c) Revocar los allanamientos de las inmunidades parlamentarias.

d) Revocar autos de detención, liberar a los Diputados presos y cesar las persecuciones.

e) Regularizar la asignación de recursos presupuestarios a la Asamblea Nacional.

f) Incorporar a la Fracción del PSUV a la Asamblea Nacional.

2.- Elecciones libres, que comprende:

a) Decidir si Maduro participa o no como candidato presidencial.

b) Designación de nuevos Rectores para el CNE y fijar el cronograma para elecciones generales.

3.- Designar un nuevo TSJ bajo acuerdo, logrando el respeto para esa instancia.

4.- Levantar sanciones impuestas por comunidad al Estado venezolano y personas.

5.- Plan común para la entrada de ayuda humanitaria.

6.- Disolución de la Asamblea Nacional Constituyente ilegítima.

Aun cuando con el primer punto la Asamblea Nacional recuperaría todas sus facultades, el gobierno no tendría más obligación que ir a unas elecciones con unos nuevos Rectores del CNE, con el mismo sistema de maquinitas que dio a Maduro “ganador” en 2013 con una diferencia de poco mas de 200.000 votos y en el 2018 con más de 8 Millones de “votos Smartmatic”, y solo les quedaría negociar con la oposición oficial si Maduro se presenta o no a esas elecciones. ¿Qué clase de negocio es ese?

De acuerdo a Diosdado Cabello esas elecciones negociadas no son aceptadas (ver El Nacional: Diosdado Cabello: “Aquí no habrá elecciones presidenciales”, http://www.el-nacional.com/noticias/politica/diosdado-cabello-aqui-habra-elecciones-presidenciales_288174), lo que revela que aun cuando lleguen a una negociación, a menos que metan a Diosdado, el acuerdo no se cumplirá.

La designación de un TSJ “negociado” llevaría a la basura la sentencia condenatoria por ladrón y legitimador de capitales de Nicolás Maduro en Bogotá y todas las decisiones del TSJ legítimo en el exilio, como la sentencia de la Sala Electoral del 13 de Junio de 2018. Ceder en la negociación de eso no le costaría nada a la oposición oficial porque nunca reconocieron a los Magistrados en el exilio como Tribunal Supremo de Justicia y siempre ignoraron sus sentencias, aunque fueran a favor de los venezolanos.

¿Y todo eso a cambio de qué? Que se le levanten las sanciones a los corruptos del régimen por dejar entrar la Ayuda Humanitaria en un Plan conjunto acordado entre las partes. Para el régimen ya no sería necesaria la Asamblea Constituyente de Cabello (razón por la cual Diosdado rechaza el acuerdo) por lo que la desmontarían.

En términos generales, en el fondo ¿qué negocia la oposición oficial? Un “status quo” de convivencia que SOLO LE CONVIENE A LA CLASE POLITICA DEL REGIMEN Y SU OPOSICIÓN, NO A LOS VENEZOLANOS. No se habla allí del desastre económico, del desarme de los colectivos, de la presencia cubana, rusa, china e iraní, de las FARC y el ELN, del éxodo espeluznante, ni del colapso de los servicios públicos, de la paralización de la producción nacional, de la hiperinflación, el destrozo de PDVSA y de nuestro ambiente en el Arco Minero, etc, etc, etc..

En esa agenda solo se nota descarnadamente un “déjennos vivir”, a cambio de dejar al régimen hacer lo que les venga en gana con Venezuela. Dense cuenta que en esos puntos lo UNICO que queda para los venezolanos es la limosna de la Ayuda Humanitaria y la permanencia del régimen indefinidamente. ¿Estará de acuerdo la Comunidad Internacional con eso? ¿Esa agenda destranca la bomba atómica regional que representa Venezuela para la seguridad regional y sobre la que están sentados Colombia, Brasil y los Estados Unidos? Lo dudo mucho, por lo que les recomendamos a esos países que se lean nuestra propuesta plebiscitaria detenidamente…

Si esos de verdad son los seis puntos del dialogo de la oposición oficial -y si no lo son desmiéntanlo, informando cuales son oficialmente- el ultimo que salga de Venezuela que apague la luz…

Caracas, 13 de Julio de 2019

Blog: http://ticsddhh.blogspot.com/

Email: [email protected]

Twitter:@laguana