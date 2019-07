¿Fue sin querer queriendo? YouTuber gringa se descuidó y mostró “la catalina” en una transmisión en vivo (FOTO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Grace Helbig, es una reconocida actriz, comediante, autora y YouTuber estadounidense que a través de su canal de YouTube ha ganado gran notoriedad en su país. Sus trabajos más notables son en la serie web My Damn Channel “Daily Grace” y “MyMusic”.

Con información de El Farandi

Recientemente, Helbig ha desatado una ola de críticas en favor y en contra por un mega descuido que tuvo en una de sus transmisiones. La influencer anglosajona mostró un piconazo mientras conversaba con sus seguidores en un streaming visto por un cantidad considerable de personas.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar.

When your biggest accomplishment in life is saving @gracehelbig from a photo that could have been on the internet forever. Dare I say…. it got a little weird? Good quick editing gracie! pic.twitter.com/tNfvCqpLZS

— stillmilli (@stillmilli) July 7, 2019