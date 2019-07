La actriz venezolana que se dedica al porno en EEUU se operó las nalgas y este fue el resultado (FOTO)

View this post on Instagram

During a pre-surgery visit, Dr. Z thoroughly discusses every step of the process and answers any questions that you may have regarding your procedure and recovery time. We want you to know that we value every part of the journey from the initial visit to the post-surgery care.⁣⁣⁠ ⁣⁣⁠ Durante una visita previa a la cirugía, el Dr. Z toma el tiempo para platicar cada paso del proceso y responde a cualquier pregunta que pueda tener con respecto a su procedimiento y tiempo de recuperación. Queremos que sepa que valoramos cada parte del proceso desde la visita inicial hasta la atención posterior a la cirugía.⁣⁣⁠ ⁣⁣⁠ ⁣⁣⁠ #drz #drzuri #zuriplasticsurgery #askdrz #miamiplasticsurgeon #brazilianbuttlift #plasticsurgeon #mommymakeover #cosmeticsurgery #momlife #miami #miamimom #miamimoms #scarless #rejuvenate #medspa #plasticsurgery #cirugiaplastica #plasmatreatment #aesthetics #preventaging #antiwrinkles