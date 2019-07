Caiga Quién Caiga: Barbados continúa unos a favor otros en contra, por Ángel Monagas

Posteado en: Opinión

Todos los partidos del G4 se preparan para una confrontación electoral.

No creo que lo hagan para despistar o para justificar. Algo saben. El problema es que no lo dicen. No son serios. Especulamos por falta de información.

El país no tiene liderazgos. Guaidó no lo es, aunque lo intenta y desde su posición (AN) él tiene la facilidad de la cual otros adolecen.

No dudo que de llegar a realizarse un proceso electoral será el candidato y teóricamente ganaría unas primarias, gracias al apoyo de la mayor suma de fuerzas políticas y de la sinergia internacional.

La oposición a GUAIDÓ es un esfuerzo sin sentido, “sin ton ni son”. NO hay más que buenas intenciones, buen discurso. Esqueleto de un aparato mediático útil pero carente de estructura política capaz de hacerla ganar. Puede aparecer posicionada pero de allí a materializar es cuesta arriba aunque no imposible.

Guaidó cuenta con tirios y troyanos. Está obligado a hacer sumatorias, muchas, para ganar.

El problema es que el país y las regiones en líneas generales carecen de liderazgos. Pocas excepciones: Carabobo y Nueva Esparta por ejemplo. Caracas algo al igual que Miranda. El resto es un desierto donde cualquier oveja puede hacer un rebaño. No hay pastores.

El diálogo o negociación tiene fecha límite. Un mes se han trazado los involucrados. Guaidó tiene mucho que perder, al igual que el país.

Un acuerdo sobre la base de elecciones requiere dignidad. Nadie aceptaría términos que impliquen aceptación de un ejercicio contrario a la justicia.

Los venezolanos queremos resultados y pronto.

Hoy unos a favor, otros en contra.

Dentro del propio mundo Chavista hay cansancio, saben que el tiempo de Maduro se agotó y que su permanencia solo llevaría a niveles del paroxismo la crisis.

Tiempo no hay. Problemas sí.

La necesidad es el motor y hay el combustible suficiente para un estallido social y violento.

Lo de Chávez fue una REVOLUCIÓN RESENTIDA, donde los “pobres” carentes de oportunidades llegaron no a sustituir, si no a “un quítate tú, pá poneme yo” y lo más grave, con mucha exclusión, solo una milésima parte es la beneficiaría. La mejor expresión son todos esos “boliburgueses, enchufaos”, cuyas fotos muestran en comparación con la realidad un grosero cambio que no pueden justificar ni explicar.

Necesitamos una generación política que produzca los cambios en el orden social, capaz de acercarnos a una mejor calidad de vida, eso que llamaba Maritain “Bien Común”.

MARÍA CORINA INSISTE

final para terminar con esta pesadilla ¡Vamos todos a la calle a repaldarlos!

La representante de VENTE en líneas generales, señalo en su último escrito: “Elegir “en libertad” no sólo implica condiciones justas y transparentes en el proceso, sino también un contexto institucional y de orden y seguridad interna mínimos en el país. Hoy vivimos en un país en guerra, sometido a las peores mafias que están desmembrando el territorio; donde cada día es más difícil la movilización y la comunicación. Mientras el régimen controle el uso de la fuerza física, judicial y comunicacional a su antojo, es imposible pensar en un proceso electoral confiable. Por eso, no hay manera de realizar una elección libre en Venezuela si antes el régimen no ha salido del poder. Creer que un nuevo diálogo estilo Noruega-Barbados pueda derivar en elecciones libres es más que ingenuidad. Cinco “diálogos” previos han dejado claro que el régimen no cederá hasta que se le confronte con una amenaza real, severa e inminente. Y eso hoy no está en esa mesa…”

Insisto el grave problema de María Corina y todo ese grupo es que estructuralmente son una entelequia. Solo tienen alguna presencia fuerte en unas dos o tres ciudades. En la guerra de confrontación física: Defensa del voto en mesas y centros, captura del voto en la calle, barrios, sectores, etcétera, no tienen ninguna consistencia. Igual ABP y el 99% de Soy Venezuela.

¿Por qué no asumen con seriedad esa tarea?

Varios se lo hemos recomendado y no observamos ningún cambio y es lamentable porque las ideas básicamente son buenas.

FIGUERA AL DESCUBIERTO

Molesta ver y observar las continuas presentaciones del que hasta ayer, fuera hombre de confianza de Nicolás Maduro y del propio régimen criminal de la Cuba Castrista. ¿Olvidó tan rápido?

El analista Jesús Enrique Rosas, especialista en lenguaje corporal hace un excelente análisis del personaje: La parte corporal es lo de menos. Controla sus expresiones faciales, procura no mover mucho la boca, se muestra acartonado. Un tipo que casi siempre habla de frente, pero cuando le hacen preguntas incómodas, gira su cuerpo. No es la actitud de alguien que quiere decir la verdad. Uno de los momentos en los que miente: “Salí de mi estado de confort, arriesgué todo para deponer a Maduro”. Alza el hombro izquierdo demostrando una fuerte reacción emotiva. Tanto el romanticismo *exagerado* de la frase como el gesto, indican que miente. En un interrogatorio criminal, no solo se aplica lenguaje corporal; también Teoría de Juegos para determinar el por qué una persona actúa de tal o cual manera. En este caso hay dos opciones: O trata de salvar su pellejo, o es una misión planeada por los cubanos. Podemos descartar que se trató de un ‘escape’ para salvar su pellejo pues si fuese así, sería más vívido en sus descripciones. Expresaría sin tapujos los horrores, narraría situaciones, señalaría públicamente a organismos y personas responsables. No hace nada de eso. Es vago. Según él, no participó en torturas, nunca las ordenó, todo lo hizo “según órdenes de la Fiscalía” a la cual trata como un bastión de legitimidad. Habla de la tumba como si fuese un resort, e incluso afirma que Maikel Moreno y Vladimir Padrino son de los ‘buenos’. IMPORTANTE: culpa a Maduro de absolutamente todo. Maduro es el dictador, responsable de todas las torturas y asesinatos.

Chávez sigue siendo impoluto. AUN cuando Fernando (Del Rincón) le pregunta quién más es responsable, Figuera insiste solo en señalar a Maduro. ¿Ven lo que está haciendo? ¿Honestamente, creen que alguien que dice haber sido ‘incómodo’ en el DGCIM, habría sido aprobado por los cubanos para dirigir el SEBIN? Si la gente no quiere saber más nada de él, es porque literalmente pretende vernos la cara de imbéciles.

Pero está ‘libre’ por una razón: Atacar repetidas veces a Maduro y restarle responsabilidad a toda su cúpula es una estrategia diseñada por los cubanos para que ‘parezca’ que el problema es únicamente él. Removido Maduro, se ‘Acabó’ la dictadura.

Esto es cónsono con lo que habían negociado estas joyas (Moreno, Padrino y Figuera) el 30A. Cristopher Figuera es una ficha de Cuba. (Total, allá lo formaron, y por eso fue director del SEBIN). Su misión es doble: – Pintar a Maduro como único responsable – Hacer creer que los organismos en Venezuela (Fiscalía, SEBIN, etc.) luchan por la liberación.

La razón de esto: Están tratando de que usted crea que con quitar a Maduro basta. Guarde este hilo y repáselo cada vez que lea en las noticias “Elecciones sin Maduro”.

No se deje engañar.

ZULIA

En el análisis de escenarios, es necesario decir algunas cosas, aunque a algunos molesten o las mal interpreten. Omar Prieto consolida su papel de líder y conductor de la Revolución en Occidente. Supero con creces el papel de Arias, todo un 4F que no pudo impedir su derrota y que no pudo ser cabeza visible de toda la expresión chavista. Omar como buen estratega, entiende que los liderazgos no funcionan ni admiten dos cabezas en un mismo territorio. El Alcalde de Maracaibo Willy Casanova y el propio General Reverol, lo entendieron y lejos de la creencia popular, Omar dirige a sus anchas. La influencia de Prieto alcanza Falcón, Lara, Trujillo y Táchira. Su nombre tiene peso propio en Caracas. Separado y prácticamente execrado se encuentra Arias en México. Su gente se ha plegado y otros disfrutando de sus bienes en Aruba y Colombia. El acto del sábado pasado superó las especulaciones a su alrededor. Nadie le discute en su patio. Hacer un acto de esa naturaleza en lo que pudiéramos decir es el peor momento de Maduro, del chavismo, no es fácil. El equipo de Omar funciona monoliticamente. Hay direccionalidad política con Lisandro Cabello, virtudes y defectos pero hay guía, norte, propósitos. No ocurre lo mismo en la oposición. Coexisten enfrentados varios grupos: Rosales, Guanipa, Alaimo, entre otros. Muy debilitados. Estructuras desiertas. Incluso no pueden erigirse como la expresión correcta de la mayoría opositora. Usted le pregunta a muchos zulianos y no se ven interpretados en ellos, peor aún: abundan en críticas. Esto los hace enemigos poco temibles.

En el acto del sábado de Prieto, hubo participación popular chavista, organización y seguridad. El Gobernador Prieto rompió esquemas y se mezcló entre la gente sin ningún temor.

¿Cuál es mi planteamiento?

No es un análisis a favor o en contra, sencillamente una radiografía política.

Una campaña electoral es como una guerra y esta requiere de tres cosas como decía Bolívar, recogiendo palabras de Napoleón Bonaparte: dinero, dinero y más dinero.

¿Quién lo tiene en la oposición y está dispuesto a invertirlo?

En un escenario electoral futuro, a largo plazo según todos los análisis, hay tiempo suficiente para satisfacer una población carente de muchas cosas. El tema eléctrico fundamental: ¿Puede resolverlo Prieto o llevarlo a niveles de “normalidad aceptable”? No lo sabemos. El asunto es la incógnita ¿Y si lo hace? No veo presión en Zulia ni preocupación en la gente por los “presos políticos”, o por un tema más importante que los existenciales, los que pueden detener el deterioro de la calidad de vida.

POLIMARACAIBO

Uno de los pocos temas donde destaca la gestión del Alcalde Casanova, es este organismo. Intenta Casanova recuperar el tiempo perdido simulando reparar calles y avenidas. En concreto pocos resultados. En polimaracaibo hay un profesional de la seguridad al frente. Ricardo Lugo es Licenciado en educación mención educación física, tiene postgrado en fisiología del ejercicio de la Universidad del Zulia, especialidad en Protección Industrial y Maestría en Gerencia Policial del Instituto de Policía Científica y es Maestrante en Seguridad Ciudadana de la UNES y Licenciado en Servicio Policial. Fue comisionado policial en otros órganos de seguridad. El Alcalde de Maracaibo puede allí intentar recuperar el espacio perdido. Material humano hay.

Hago esta referencia pues así como la Región es la primera en importancia electoral del país, la capital Maracaibo representa casi el 50% de la población electoral y arroja más votos que diecisiete (17) Estados de Venezuela.

Por ello, tanto Rosales como Guanipa están preocupados en estructurar sus equipos en esta ciudad.

FELICITACIONES

Al equipo humano que integra el Hospital Universitario de Maracaibo. En medio de toda la crisis de carencias, de necesidades que sobran y de los pocos recursos para resolverlas, el esfuerzo y la mística de todo el personal entusiasma. Me vi en la necesidad por mi hermano de acudir allí, varias veces y es meritorio el esfuerzo. Se nota que a diferencia de otras gestiones hay un auténtico médico al frente y no un dirigente político como en el pasado que solo llegaron a llenar sus bolsillos. Cada vez estoy más convencido que el problema de este país es uno solo. Fuera esa visión, este país tiene todavía mucho potencial humano.

SOLIDARIOS Con el Dr. Alaimo y toda la gran familia de la Sagrada Familia por un nuevo atropello, insolito por demás. En un país carente de esfuerzos, de empuje, de motivación, se pretende destruir una empresa útil y necesaria para el país.

