Rick Scott exige que Maduro libere AHORA a los ejecutivos de Citgo

El senador por el estado de Florida, Rick Scott, exigió este lunes que Nicolás Maduro debe liberar ya a los seis ejecutivos de Citgo.

lapatilla.com

Scott se pronunció en su cuenta de Twitter, donde reiteró que EEUU no se tomará a la ligera el encarcelamiento de ciudadanos estadounidenses en Venezuela.

“¡Es hora de que Maduro y su pandilla de matones liberen a los #Citgo6! Los Estados Unidos no tomarán ligeramente el encarcelamiento de estadounidenses. Estas personas han sido detenidas injustamente y están recluidas en condiciones inhumanas. ¡Deben ser liberados AHORA!”, escribió.

It’s time for Maduro and his gang of thugs to release the #Citgo6!

The US does not take the imprisonment of Americans lightly. These individuals have been wrongfully detained and are being held in inhumane conditions. They should be released NOW! https://t.co/lZY2xTdbSn

— Rick Scott (@SenRickScott) 15 de julio de 2019