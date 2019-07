Theresa May ve inaceptables los tuis de Trump sobre las legisladoras demócratas

La primera ministra británica, Theresa May, calificó este lunes de “completamente inaceptables” los tuits del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre varias legisladoras demócratas, a las que instó a volver a sus países de origen.

Así lo indicó este lunes un portavoz de la jefa del Gobierno conservador, a raíz de la polémica surgida cuando Trump consideró que algunas legisladoras demócratas proceden de los países “más corruptos e ineptos del mundo” y les urgió a que se marchen.

Trump se refería, entre otras, a las demócratas Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar y Rashida Tlaib.

Ocasio-Cortez y Tlaib nacieron en EEUU y son de origen puertorriqueño y palestino, mientras que Omar nació en Mogadiscio antes de llegar como refugiada a EEUU junto a su familia.

Asimismo, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, criticó a Trump al afirmar en Twitter: “No está bien que el presidente de Estados Unidos le diga a políticos electos, o a cualquier otro americano, que ‘se marchen’ a otros países , la cortesía diplomática no debería impedirnos decirle que no puede ser, fuerte y claramente”.

Trump instó a las legisladoras a regresar a sus países de procedencia, que describió como “lugares infestados de crimen”.

Es “muy interesante ver a Congresistas Demócratas ‘Progresistas’, que vienen originariamente de países cuyos Gobiernos son una catástrofe total y completa, los peores, los más corruptos e ineptos del mundo (si es que han funcionado como Gobiernos alguna vez), diciendo ahora alto y de forma agresiva al pueblo de EE.UU., la mayor y más poderosa nación sobre la tierra, cómo debe gestionarse nuestro Gobierno”, tuiteó Trump.

El presidente de EE.UU. preguntó “por qué esas legisladoras no vuelven a sus países y ayudan a arreglar los lugares completamente rotos e infestados de crimen de donde vienen”.

La líder de los demócratas en ese hemiciclo, Nancy Pelosi, rechazó ayer sus “comentarios xenófobos” que, a su juicio, quieren dividir a los estadounidenses. EFE

When will the Radical Left Congresswomen apologize to our Country, the people of Israel and even to the Office of the President, for the foul language they have used, and the terrible things they have said. So many people are angry at them & their horrible & disgusting actions!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019