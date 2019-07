EEUU: Congresista ofrece pagar pasaje a colegas para que vayan a Venezuela “a disfrutar de su fallido Paraíso Socialista”

El congresista Bradley Byrne (Alabama-01), uno de los candidatos republicanos al Senado por Alabama en el ciclo de 2020, se pone del lado del presidente Donald Trump en su disputa con las cuatro congresistas demócratas de primer año que conforman “El Escuadrón”, (The Squad), la Representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY), Ilhan Omar (D-MN), Rashida Tlaib (D-MI) y Ayanna Pressley (D-MA).

Por DMB | lapatilla.com

Durante el fin de semana, Trump generó críticas luego de tuitear a The Squad “debería regresar [a los países] de donde vinieron”.

“Es tan interesante ver a las congresistas demócratas “progresistas”, que originalmente vinieron de países cuyos gobiernos son una completa y total catástrofe, lo peor, los más corruptos e ineptos de cualquier parte del mundo (si es que tienen un gobierno que funcione), ahora en voz alta. …..” y continuó en un hilo

“…. y diciéndole viciosamente a la gente de los Estados Unidos, la nación más grande y poderosa de la tierra, cómo se debe dirigir nuestro gobierno. ¿Por qué no regresan y ayudan a reparar los lugares totalmente rotos e infestados por el crimen de los que vinieron? Luego vuelvan y muéstranos cómo …”

….and viciously telling the people of the United States, the greatest and most powerful Nation on earth, how our government is to be run. Why don’t they go back and help fix the totally broken and crime infested places from which they came. Then come back and show us how….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de julio de 2019