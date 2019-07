ESCÁNDALO: A Gilberto Correa le apareció un “hijo no reconocido” de Carmencita

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Gilberto Correa vuelve a ser noticia en la farándula nacional, pero esta vez por el caso de Víctor Ravelo, un varguense de 47 años que asegura ser hijo del animador.

Con información de El Farandi

La controversia toca ahora las puertas del zuliano, de 76 años, quien es padre legalmente de dos hijos, Karina Correa Maury y Carlos Enrique Correa Lares, pero de acuerdo a lo que reseña el diario “Últimas Noticias”, Víctor Ravelo es producto de una relación de Correa con Carmen Yajaira Ravelo.

“Carmencita” conoció al animador en esa época dorada cuando ella trabajaba en RCTV como bailarina, modelo y extra y él conducía el afamado programa de televisión “Súper Sábado Sensacional”.

Luego de 47 años, Víctor Ravelo rompió el silencio en una entrevista con Últimas Noticias. “Solo quiero que me reconozca, no su plata, porque siempre él ha estado en la cima y eso no me ha importado. También tengo un hijo de 8 años que quiere y merece conocer a su abuelo”, sostuvo.

De igual forma, aseguro que él y Gilberto Correa se han realizado pruebas de ADN. “Yo me he aparecido en varias oportunidades en su casa y me reciben con mucho gusto, pero la actual esposa, Diana Núñez, siempre me dice que no se encuentra o está durmiendo”, declaró.

Por su parte, el recordado animador aseguró que no tiene idea de quién es este individuo. “Desconozco al sujeto que está intentando adjudicarme una paternidad que no me corresponde, en tal sentido, hago del conocimiento público el acoso que tiene dicho sujeto”, puntualizó Correa.