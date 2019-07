Los sueldos de los policías son “miserables” expresaron funcionarios en su día #16Jul

Posteado en: Destacados, Nacionales

“Los sueldos de los policías son muy miserables” así lo manifestó un servidor público que fue entrevistado por lapatilla.com, pero que pidió estar en el anonimato para no ser víctima de represalias. Agregó que un oficial devenga en una quincena alrededor de 40.000,00 más un bono que dan mensualmente a través del carnet de la patria mensual de Bs. 50.000,00 (Algunos cuerpos de seguridad).

Actualmente explicó que el funcionario honesto sobrevive con “el rebusque en la calle, de los amigos comerciantes”, mientras que el que se coloca al margen de la ley sobrevive “matraqueando y un porcentaje mínimo cometiendo delitos, especialmente uniformados”, dijo.

“El policía parea sobrevivir pide en la bodega, en el abasto, al comerciante, solicita que le regalen una caja adicional de Clap, acuden a los centros comunales para meterse en un listado paralelo, sobre todo el policía honesto, porque el que está corrompido está en su momento, está gozando, te vas para el Faes y ves a los funcionarios con buenos carros., mientras que el honesto anda a pie”, afirmó.

Informó que los cuerpos policiales no están dotados, en especial los del área metropolitana de Caracas, aun cuando Polibaruta es una excepción al igual que Polichacao en menor cantidad.

“En los Altos Mirandinos casi no hay patrullas, y en los Valles del Tuy prácticamente el patrullaje es nulo, las policías no son autónomas, no hay control de los bienes, son cuerpos policiales forajidos donde no hay estabilidad y el servicio a la comunidad es lo último, no hay papelería, no hay computadoras, ni si quiera les dan uniformes

“Polisucre en los barrios de Petare no tienen patrullas, solamente algunas motos, normalmente sacan al patrullaje de 4 a 5 patrullas y solamente son para el área urbana, sin contar las que tienen los jefes”.

Otro efectivo entrevistado enfatizó que ser policía es un orgullo, significa hacer el bien. Manifestó que desde pequeño quiso ser policía y fue un logro el poder ejercer actualmente su cargo.

Sin embargo como, relata que en la policía del municipio libertador, tienen que trabajar con las manos.

“Para hacer un acta policial tienes que comprar las hojas, pagar las impresiones, pagar todo, con las unidades si se dañó un caucho tienes que comprarlo, igualmente la batería, si te parten un vidrio tienes que comprarlo, aquí se llama autogestión porque si no haces eso, no sales a patrullar”, enfatizó.

En cuanto al salario que devengan indicó que “no alcanza para nada, no sirve”, Señala que lo que perciben en los primeros quince días del mes es para comprar queso y un cartón de huevos.

Añadió que los efectivos de su cuerpo de seguridad muchas veces no tienen fines de semanas libres, ni días feriados, ni navidades, y justamente explica que como arriesgan sus vidas el sueldo debería ser justo y no menos del sueldo mínimo.

“Mi sueldo es 60 mil quincenal más cestaticket que son 20 mil serían 140.000,00 mensual”.

Para el comisionado agregado Einer Eduardo Giulliani, ex director de la Policía del Municipio Chacao quien no tuvo inconveniente en identificarse, ser policía actualmente requiere de voluntad y coraje, ya que sostiene que en Venezuela los cuerpos de seguridad están mal dotados, mal pagados, y lo que devengan no les alcanza para subsistir y mucho menos si tienen familia.

Coincide con sus otros compañeros, que el policía honesto tiene que realizar algún otro tipo de actividad laboral, trabajar de escoltas, cuidar locales, en sus tiempos libres, para subsistir.

“Hay funcionarios que tienen valores y principios y se mantienen en la carrear policial, cuando yo fui director de la policía de Chacao había 1.200 policías, actualmente hay menos de 400, ha habido una merma de más del 50 por ciento, en general todas las policías se encuentran casi sin funcionarios. la carrera policial en Venezuela no es atractiva”, dijo.

Con respecto a los beneficios señaló que no existen, debido a que muchas instituciones no tienen seguro, o los montos no cubren las emergencias ni la atención de los efectivos.

“El régimen venezolano no se ha preocupado por mejorar las condiciones socioeconómicos de los funcionarios ni de sus familiares, si un funcionario muere en servicio la familia queda desamparada no existe una manutención”.

Con respecto a las dotaciones, los entrenamientos, las municiones, indica que son escasos. Asevera que el régimen se ha encargado de dotar a los colectivos y a los paramilitares con armas y municiones del estado.

En el punto de si es momento de celebrar los tres funcionarios consultados señalan que sí, sobre todo aquellos que aun permanecen en las filas de sus organismo con honor, lealtad, virtud, destreza, y honradez para cuidar a los ciudadanos y los bienes.

Le piden a su patrona la virgen “Del Carmen” que iluminen y cuiden a los funcionarios venezolanos de bien, que cumplan con dignidad y honor la formación que recibieron en sus escuelas y academias, y que también iluminen a sus dirigentes para que ayuden a mejorar las condiciones de las policías

Por otra parte uno de ellos describió como se encuentra la policía del municipio Urdaneta del estado Miranda, la cual fue intervenida hace dos años porque la directiva presuntamente estaba involucrada en hechos delictivos, situación que asegura que nunca se comprobó, pero explicó que el grupo interventor nombrado por el Viceministerio de Policía vendió las patrullas, y actualmente solo cuentan con cinco unidades para cinco cuadrantes.

Agregó que la autoridad municipal de esa jurisdicción tuvo que comprar franelas para los funcionarios.

Por último, otro de los entrevistados enfatizó que “hoy por hoy las policías están dirigidos por lo malos”.