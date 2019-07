Marco Rubio no se guardó nada: Lanzó una VERDAD del régimen que hará desconfiar a Maduro hasta de su propia sombra

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador de los Estados Unidos por el estado de Florida, Marco Rubio, dejó en evidencia al régimen de Nicolás Maduro con una verdad que los pondrá a desconfiar de sus círculos más cercanos.

lapatilla.com

“Los expertos del régimen no tienen lealtad a Maduro. Se han pegado con él porque creían que les dio la mejor oportunidad de seguir robando dinero y evitando la justicia“, dijo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Asimismo, agregó que: “Pero muchos de ellos ahora creen que podrían hacer un mejor trabajo que Maduro: dividir la disminución de la inversión y reducir la presión internacional“.

Regime insiders have no loyalty to #Maduro. Have stuck with him because they believed he gave them the best chance to keep stealing money & avoiding justice

But many of them now believe they could do a better job than Maduro of dividing up dwindling $ & reducing intl pressure. https://t.co/pBtQSuVThA

— Marco Rubio (@marcorubio) July 16, 2019