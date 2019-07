¿Cabían Jack y Rose en la tabla en Titanic? Mira lo que dijo Leonardo DiCaprio (VIDEO)

Titanic es una de las mejores películas que se haya hecho en los últimos 20 años, su historia ha estremecido a muchas generaciones, incluso alguna de sus escenas han quedado marcadas como una referencia en la cultura popular; una de ellas fue cuando Jack muere congelado en el mar, mientras que Rose sobrevive flotando en una puerta. Muchas hipótesis se han creado entorno a esta escena, algunos atinan a que Rose si tenía espacio para compartirlo con Jack y así este sobrevivía al final de la película.

A propósito de esta gran disyuntiva, Kate Winslet (quien da vida a Rose en la película) y el propio director de la cinta James Cameron han dado su punto de vista, pero Leonardo DiCaprio no había dicho nada hasta ahora. El ganador del Óscar fue entrevistado en motivo a su nuevo proyecto junto a Quentin Tarantino, “Érase una vez en Hollywood” y durante el conversación con el periodista, DiCaprio se vio obligado a contestar a la eterna pregunta, aunque su respuesta es un tanto decepcionante para los fanáticos de Titanic.

¿Cabían Jack y Rose en la tabla en Titanic?

El actor que dio vida a Jack en la icónica historia de amor está en plena promoción de Érase una vez… en Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino en la que comparte protagonismo con Brad Pitt y Margot Robbie, y MTV no ha podido resistirse a preguntarle. “La grande controversia del cine de todos los tiempos: ¿Cabía Jack en la puerta al final de Titanic?”. “Sin comentarios”, responde el actor. “Creo que eso lo dice todo”, añade el medio antes citado. “Oh. Dios. Lo pensé. Recuerdo poner los ojos en blanco cuando era una niña”, afirma Robbie.

We asked @LeoDiCaprio if he could have fit on the door at the end of #Titanic, and his #OnceUponATimeInHollywood co-stars @MargotRobbie and Brad Pitt seemed to think so ??? pic.twitter.com/nsOMZpXhFz

— MTV NEWS (@MTVNEWS) July 15, 2019