EscombrosDeMaduro Funeraria no pudo transportar el cuerpo de un adolescente por falta de gasolina

La desidia en la que Nicolás Maduro ha sumergido a Venezuela y a sus ciudadanos cada día es peor. Cada historia, cada relato parece de una película de terror, donde no hay sentimiento y las posibilidades solo te llevan a “resolver”.

Caso de José Guillén, de 16 años, quien falleció y al que no se le podía cristiana sepultura por falta de GASOLINA en un país petrolero, pero que el régimen destruyó.

El periodista Cody Weddle posteó en su cuenta en Twitter un video donde la familia de José Guillén afirman que necesitan trasportarlo, para poder cumplir y no podemos poque no hay gasolina”, siempre hay una excusa.

Véalo usted mismo

Shortly on @WPLGLocal10:

Venezuela’s gasoline shortages meant that the local funeral home didn’t have gas to transport the casket with 16 year-old Jose Guillen to his hometown. “We need to transport him, but we can’t, because there is no gasoline. There’s always an excuse.” pic.twitter.com/FJkzrfUt9U

— Cody Weddle (@coweddle) July 17, 2019