Los Runrunes de Nelson Bocaranda

¿ELUDIENDO SANCIONES?:

En su edición del pasado 13/7 el diario español ABC -en un informe de su corresponsal en Caracas Ludmila Vinogradoff- señala que “Maduro está enviando gratis el petróleo venezolano a Cuba para pagar su seguridad personal y la de los médicos cubanos. La cifra oscila entre unos 15.000 y 20.000 cubanos en Venezuela”. “Enviaremos petróleo a Cuba contra viento y marea”, dijo en mayo. Las transacciones financieras de Pdvsa también eluden las sanciones. Sus centros operativos y bancarios se han mudado a Moscú, donde impera la oscuridad y falta de información oficial. Por otro lado la agencia Bloomberg en un trabajo de Patricia Laya señalo ayer que “el Banco Central de Venezuela vendió casi una tonelada de oro el 12 de julio, reduciendo las reservas de dólares de Venezuela a un mínimo de casi ocho décadas de 8.100 millones de dólares. Mientras que las sanciones separan a Venezuela del sistema financiero global, Maduro ha estado vendiendo oro a empresas en lugares como los Emiratos Árabes Unidos y Turquía, alcanzando aproximadamente 24 toneladas de oro en ventas desde principios de abril”. Volviendo a lo que mas arriba indico en referencia al “baipaseo” de Aristóbulo siguen apareciendo cargueros fantasmas que se desconectan de la localización satelital para que no los detecten mientras salen de Venezuela hacia Cuba y otros destinos. Igualmente a las cercanías de Bonaire para trasvasar a otros barcos o a depósitos. Son muchas las empresas creadas para ayudar a los robolucionarios maduristas a eludir los controles de Estados Unidos y la Unión Europea. Cada día ponen más el ojo en cualquier empresa que negocie con Venezuela.

FARSA REPETIDA:

Esta vez fue el mismo Aristóbulo Istúriz por VTV. Siguen echándole todas las culpas del desastre económico, la involución del país y el desmantelamiento de todos los sectores productivos al “dólar criminal”. Tuvo el tupé de decir que “la guerra económica y la inflación inducida son responsables del golpe a la moneda nacional que es el bolívar” y que “la dictadura del $” es la que le pone el precio a nuestra moneda nacional. Añadió que con “el bloqueo a las cuentas del gobierno en el exterior no podemos pagar las compras, es un chantaje al que se une el bloqueo naviero y así no podemos traer ni alimentos ni medicinas por barco”. Allí confesó que gracias a las alianzas bilaterales que “inteligentemente” montó el presidente Chávez hemos podido “baipasear” ese acoso contra Venezuela”. Recordemos que las sanciones no incluyen compras de alimentos o medicamentos, que han sido personalizadas a funcionarios civiles y militares por corrupción, violación de los derechos humanos, relación con grupos terroristas y otras especificaciones que nada tienen que ver con lo que dice el “miliciano” Aristóbulo. Ninguno de ellos habla del saqueo al Tesoro Nacional, de los millonarios emolumentos que han recibido en sus cargos o negociados, del saqueo desenfrenado montado por la robolución en lo que internacionalmente se ha llamado “Empresa Criminal Conjunta Bolivariana”. Todos aparentan no haber matado ni una mosca en toda su vida…

CON EL OJO PUESTO:

El pasado 2 de julio en el portal LaPatilla.com apareció esta nota como introducción a un trabajo de Bloomberg sobre el mismo tema: “Los esfuerzos de Estados Unidos para expulsar del poder a Nicolás Maduro, sancionando a los estadounidenses que compran y financian el petróleo de su país, hasta ahora han fracasado en parte debido a personas como Dragoslav Ilic, un serbio con una empresa panameña que comercializa petróleo venezolano en la sombra y ayuda a apuntalar al asediado régimen”. Luego la agencia de noticias financieras detalló el caso investigado por su periodista Lucia Kassai. Aquí parte de su trabajo: “En los cinco meses transcurridos desde que Washington aplicó sanciones a Petróleos de Venezuela SA, los principales actores se han retirado del mercado, privando a Caracas del muy necesario efectivo. Pero media docena de incógnitas, como Ilic y su MS International Corporation, han entrado en la brecha. De acuerdo con cuatro personas en la industria, Ilic ha realizado acuerdos por valor de $ 130 millones con PDVSA, enviando el crudo principalmente a Asia. Los nuevos comerciantes evitan los trucos de sanciones en el sistema financiero global mediante el trueque del petróleo y la reventa a terceros. MS Internacional intercambia el petróleo por gasolina y componentes de gasolina, lo que ayuda a Maduro a mantener a sus seguidores leales a través del suministro de combustible altamente subsidiado. Hasta hace poco, nadie en la industria había oído hablar de Ilic o su compañía. A través de un abogado, Ilic se negó a ser entrevistado o comentar sobre su negocio con Venezuela.

“El régimen de Maduro depende en gran medida del petróleo, que representa el 95% de todas las exportaciones venezolanas. El petróleo también va a Cuba, que proporciona agentes que protegen al presidente y le suministran inteligencia clave, según funcionarios estadounidenses. Mientras que Venezuela redujo los suministros a casi todos sus aliados en el Caribe, Cuba continúa recibiendo al menos tres cargamentos de petróleo por mes. Los buques que se dirigen a Cuba apagan sus transpondedores y navegan por el Caribe bajo el radar para evitar que el gobierno de los EEUU los detecte, según muestran los informes de envío y los datos de seguimiento de barcos. China y Rusia también continúan recibiendo petróleo en pago de viejas deudas”.(fin de la nota de Bloomberg).

En la mira de los investigadores del Norte están supuestos socios de Ilic donde estarían involucradas empresas como Global Fuel&Gas Corp; Inversiones Mora&Carrero; Morapetrol Corp. y otras compañías con cargamentos de diesel y crudo sacados “subrepticiamente” desde Punto Fijo y Puerto la Cruz hacia Aruba, Curazao y Panamá supuestamente. Las alarmas en el negocio petrolero están prendidas.

¿TORTURAS VARIADITAS?:

Lo señala la colega Sebastiana Barráez en el portal Infobae cuyo acceso por las redes esta vetado a no ser con el uso de un VPN para eludir la censura. Ella es una periodista con amplio acceso a las fuentes militares desde hace muchos años. “En el centro de tortura que se ha convertido la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) realizaron el jueves una requisa, como ocurre con cierta frecuencia, pero esta vez les robaron todas sus pertenencias: colchonetas, medicinas, prendas personales, cepillos de dientes, pasta dental, jabón de baño, desodorantes, papel higiénico, sábanas, alimentos, dejando las celdas vacías. Lo único que no se robaron fueron la comida dañada y los libros, que le devolvieron a los familiares obligándolos a firmar un acta de entrega como si les hubiesen devuelto lo que en realidad se robaron. “Tienen que volver a traerle todo lo que necesiten, pero no traigan libros”, fue la recomendación de uno de los custodios. Ya no les van a permitir el ingreso de alimentos a las celdas, sino que van a ser trasladados al comedor. Prohibieron la salida a los baños y les instalaron una poceta sanitaria dentro de algunas celdas para que hagan ahí sus necesidades. Los restantes deben hacerlas en bolsas plásticas. Por ahora, hay militares desaparecidos, torturados, sin derecho a visitas familiares, sin llamadas telefónicas, sin acceso a sus abogados, sin audiencias de presentación y sin derecho al debido proceso”. Y después Maduro acusa a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos de haber “firmado un informe redactado por Elliot Abrams”. No se cuida del tamaño de sus mentiras y ofensas. Con ello da crédito indirecto al general Cristopher Figuera exjefe del SEBIN que lo acusó de ser perverso en sus órdenes contra quienes considera sus enemigos. Por cierto que este general ha desfilado en Miami y Washington por mas de veinte medios en los que repite lo mismo y pareciera querer aparecer como un impoluto jefe, no solo de la dirección del SEBIN, sino también de la subdirección del DGCIM. Ambos organismos donde se han comprobado varios y sofisticados tipos de tortura. El dice que mientras estuvo de jefe no se llegaron a cometer esas violaciones. Con cada aparición suya lo que se reitera es que el complot del 30A tuvo varias cabezas rojas muy comprometidas. Siempre enfatiza que “el 30A no ha terminado”. Queda el beneficio de la duda, pues…

