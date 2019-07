Las cuatro verdades que Mike Pence le cantó a Maduro

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, a través de su cuenta en la red social Twitter, le cantó cuatro verdades a Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“Maduro no ha traído más que miseria al pueblo de Venezuela desde que asumió el cargo. Es un dictador sin derecho legítimo al poder, y debe irse”, dijo.

De igual forma destacó que EEUU está firme por una Venezuela libre y democrática.

Maduro has brought nothing but misery to the people of Venezuela since he first took office. He is a dictator with no legitimate claim to power, and he MUST go. We’re standing strong for a free and democratic Venezuela!

— Vice President Mike Pence (@VP) July 18, 2019