María Corina Machado: Venezuela es un centro para el crimen organizado

María Corina Machado, coordinadora del partido político Vente Venezuela, respondió un tuit del senador de los EEUU por el estado de Florida, Rick Scott, en el cual éste afirmaba que Nicolás Maduro dio rienda suelta al grupo terrorista colombiano ELN para hacer lo que les venga en gana en el país, a lo que la líder política aseguró que los vínculos del régimen chavista con los clanes insurgentes.

lapatilla.com

“Desafortunadamente, @SenRickScott, los vínculos profundos y complejos del régimen de Maduro con los grupos terroristas van más allá del ELN. Venezuela es un centro para el crimen organizado internacional, las fuerzas anti-occidentales, el narcotráfico y el terrorismo. ¡Debemos actuar ahora!“, indicó Machado a través de su cuenta oficial en la plataforma Twitter.

Unfortunately, @SenRickScott, the deep and complex ties of Maduro’s regime with terrorist groups go way beyond the ELN.

Venezuela is a hub for international organized crime, anti-western forces, drug trafficking and terrorism. We must act now! https://t.co/fpgFntgplE

— María Corina Machado (@MariaCorinaYA) July 18, 2019