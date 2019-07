Pence enfatiza que Maduro debe irse para alejar la influencia maligna de Hezbolá en Occidente

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El canciller iraní, Mohamad Yavad Zarif, visitará próximamente Venezuela, lo que despertó el rechazo del vicepresidente de EEUU, Mike Pence, quien denunció los intentos del grupo terrorista Hezbolá de incidir en la geopolítica de Occidente.

lapatilla.com

“El viaje del Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Zarif, a Venezuela nos recuerda que las actividades desestabilizadoras de Irán se extienden mucho más allá del Medio Oriente”, comentó Pence en Twitter.

“Hezbollah permanece activo en el hemisferio occidental y la influencia maligna de Irán representa una amenaza para la seguridad y la democracia en la región”, enfatizó el más alto funcionario de la administración de Donald Trump.

“Los esfuerzos de Zarif iraní para reforzar al dictador venezolano Maduro fracasarán. Los Estados Unidos continuarán siendo fuertes para una Venezuela libre y contra los enemigos de la democracia. Maduro debe irse.

Iranian Foreign Minister Zarif's travel to Venezuela reminds us that Iran's destabilizing activities extend well beyond the Middle East. Hezbollah remains active in the Western Hemisphere and Iran’s malign influence poses a threat to security and democracy in the region.

— Vice President Mike Pence (@VP) July 18, 2019