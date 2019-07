Venezolana detenida en centro de migrantes en EEUU: “Esto es mejor que Venezuela” (video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

En un video publicado en twitter por CBS Evening News, la periodista Norah O’Donnell entrevistó a una persona detenida, junto a su hijo, en el centro de detención de migrantes en la ciudad de MacAllen en el estado Texas, en EEUU

Por DMB | lapatilla.com

La señora a quien identificaron como Angelina Estada, dijo ser venezolana y de profesión periodista.

Con lágrimas en los ojos, y con su pequeño hijo en su regazo, relató su travesía de tres meses, “me dejaron botada en la selva, tuve que caminar mucho… mucho”

CBS News went inside the nation’s largest migrant processing facility Wednesday, where @NorahODonnell spoke with families detained behind chain-link fences & met @CBP agents trying to do their best.

In an exclusive interview, the acting DHS secretary called for more resources. pic.twitter.com/ysOBF1rarK

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) 17 de julio de 2019