Verdades y rumores | Dos negociaciones, dos bandos rojos y dos objetivos distintos, por Darwin Chávez

Posteado en: Opinión

PARTE DE GUERRA. Venezuela sigue enfilada hacia el colapso definitivo. Pareciera que nada funciona, que todo está mal. No hay gobierno para la mayoría. Mientras el “poder dual” impide cualquier acción que busque rescatar al país. Por un lado al oficialismo no le interesa resolver los problemas, mientras que la oposición a pesar que ha ocupado espacios aún no tiene el poder en todas sus dimensiones. El sufrimiento es cada día mayor. Los apagones son cada vez más frecuentes y se espera que en cualquier momento se produzca un nuevo blackout nacional que deje a la mayoría del país sin electricidad. En Guri siguen tratando de parapetar los equipos, pero las cosas no les están saliendo bien porque no tienen la pericia, ni tienen la posibilidad de contratar a empresas serias que asuman el riesgo de arreglar un sistema a punto de colapsar. Mientras las dificultades se acumulan, los rencores se profundizan, la esperanza por una solución disminuye y se dispara la migración de venezolanos que huyen de la crisis. En el exterior hay preocupación sobre Venezuela. Temen que los escenarios empeoren más rápido de lo que hasta ahora han ocurrido. Preocupa una ola migratoria más fuerte que la ocurrida hasta los momentos. A nivel interno también hay mucha angustia, inclusive en el oficialismo. Muchos son los que buscan una salida. Los más racionales saben que la situación es insostenible y que el país terminará de explotar muy pronto. El sector mayoritario de la oposición que lidera Juan Guaidó trabaja para encontrar soluciones rápidas. Pero esas salidas no son fáciles de construir, por las tantas razones que he expuesto en múltiples ocasiones. Lo más triste es que una parte de la población parece resignada. Eso era previsible en medio de la catástrofe nacional. Interesante es que aún hay una pequeña luz al final del túnel, a pesar que muchos quieren apagarla para satisfacer sus intereses. Ojala se produzca una solución al conflicto en los próximos días. Por lo menos hay dos escenarios en ese sentido.

NEGOCIACIÓN (I). Luego de publicada esta columna la semana pasada, de pronto Diosdado Cabello soltó un misil crucero contra la negociación que está en marcha en Barbados y que promueve Noruega. Eso de inmediato generó preguntas ¿Pero él no es parte de un esfuerzo de negociación? ¿Acaso no fue a Cuba para ofrecerse como la solución a lo que quiere el régimen antillano para sacar a Maduro? Y si eso es así ¿Por qué bombardea las conversaciones en Barbados? En medio de la confusión hice varias consultas y poco a poco fui atando los cabos sobre el tema. Ofrezco mis disculpas por las imprecisiones que pude cometer. Es complicada la recolección de información cuando las fuentes, tanto opositoras como oficialistas, están siendo vigiladas por los organismos de seguridad. Las turbulencias son mayores cuando se trata de militares. Por eso el retraso de varias horas en la publicación de esta columna. Luego de revisar las informaciones recibidas, tengo mayor claridad sobre lo que realmente está ocurriendo y entendí la andanada de artillería lanzada por Cabello. La verdad de todo es que no hay una negociación en marcha, sino que son dos. La verdad es que el oficialismo no negocia como un todo, sino que hay dos bandos que lo hacen porque siguen enfrentados y cada uno tiene objetivos contrarios ¿Cómo entender eso? Voy con los detalles. Resulta que las disputas entre Maduro y Cabello se han profundizado. Cada grupo busca su salvación y la entrega del otro como moneda de cambio. Por eso Diosdado dispara contra la propuesta de elecciones, pero Maduro calla ante sus estridencias. Por eso EEUU ataca al “Madurismo” y asigna pocas probabilidades a la negociación promovida por Noruega. Por eso Rusia apoya a las conversaciones en Barbados, pero sin mucha dedicación. Por eso tantas dudas razonables. Lo cierto del caso es que hay dos negociaciones. Una pública en la cual participa el “Madurismo” y que tiene a Noruega como facilitador. Y hay otra que no es pública en la cual el protagonista es Diosdado Cabello en alianza con un poderoso chavista que se convirtió en patriota cooperante, quien hace de puente con los gringos para alcanzar los objetivos que se han planteado, que además de la salvación y preservación de sus intereses incluyen sacrificar a Maduro y a su entorno. Está suficientemente claro en este momento que son dos negociaciones que están en marcha y que se centran en las elecciones como mecanismo que genere la distensión, apuntale el cambio e inicie la recuperación del país. Tanto Maduro como Diosdado saben que deben ir a elecciones, pero tratan que ese acuerdo sea en los términos que más les convienen. La lucha es por ser el protagonista de la negociación que debería culminar con la solución de la crisis nacional.

MALA PAGA. De nuevo Omar Prieto tarda en cancelar el dinero correspondiente a los premios regionales de periodismo. Al parecer los terminaron de pagar el lunes 15 de julio, luego de muchos días y de varios reclamos por parte de los galardonados quienes de nuevo se sintieron burlados por el peor Gobernador que ha tenido el Zulia. Omar Prieto lo hizo de nuevo y no pagó a tiempo los premios a los colegas que fueron reconocidos por su trabajo. Árbol que nace torcido… siempre es mala paga.

APAGONES. El Zulia vive momentos aciagos. Avanza con mucha velocidad el plan de destrucción que ejecutan Maduro, Omar Prieto y el resto de los Alcaldes rojos, pero especialmente Willy Casanova. El estado y principalmente Maracaibo son la zona cero de la crisis venezolana. Como parte del esfuerzo por doblegar el espíritu de los zulianos, los apagones se han intensificado. Ninguna de las supuestas soluciones que ha ofrecido Omar Prieto ha sido efectiva para aliviar la agonía de un pueblo. Los apagones cada día son más frecuentes y con mayor duración. Y van a empeorar como parte del cercano colapso eléctrico nacional. Vivir en el Zulia es un esfuerzo casi que sobrehumano: sin luz, sin gasolina, sin agua suficiente, sin seguridad, sin alumbrado público, sin comida, sin salud y sobre todo sin buenos gobernantes.

NEGOCIACIÓN (II). En el oficialismo no hay unidad. Antes de los sucesos del 30 de abril ya había rencillas y diferencias, pero luego de ese día afloraron las deslealtades y proliferaron las apetencias particulares. Ese día explotó el chavismo. Tal como he venido explicando Maduro y Cabello tienen objetivos distintos. Cada uno cuida su parcela y sus intereses. Cada uno está montado en una negociación distinta. Cabello le arrojó piedras a las conversaciones en Barbados, porque él está fuera de ese escenario. Detallen que todos los representantes del oficialismo pertenecen al “Madurismo”, sobre todo Jorge Rodríguez y Héctor Rodríguez, porque Jorge Arreaza es incoloro e insípido. Cabello no tiene ni siquiera una vela en ese entierro. A él no le conviene que esa negociación arroje resultados positivos. El sería el más afectado, porque perdería poder y sin poder no podrá conseguir lo que busca ¿Qué busca Diosdado Cabello? El epicentro de sus acciones tiene que ver con sacar a Maduro del poder, ser el firmante del acuerdo, agregar aquellos detalles que le interesan y ser el único líder del chavismo. Es bueno acotar que el oficialismo como tendencia política seguirá presente en Venezuela. Y DC desde su posición de líder aspira a ser el candidato presidencial del chavismo, dividir a la oposición y lograr la victoria. En su búsqueda de ganar el duelo contra Maduro y el resto de sus enemigos, dispara contra las conversaciones y además refuerza la represión contra la oposición, porque al final para la opinión pública el culpable de eso es Maduro. Y además tiene una importante carta debajo de la manga: la Asamblea Nacional Constituyente desde dónde puede protagonizar alguna decisión que le mueva el piso a Maduro, contando por supuesto con el apoyo del TSJ que maneja Maikel Moreno ¿Es posible una jugada como esa? Con la actual situación del país y ante las necesidades que Diosdado tiene, no podemos descartar absolutamente. El mejor escenario para DC es un acuerdo que conduzca al país a unas elecciones con pocos cambios en el sistema electoral. En el peor de los casos aspira unas elecciones que sean el punto final de la depuración total del CNE, aunque eso arriesgue sus posibilidades de triunfo. Con mucha razón podría pensar que es mejor sobrevivir en un ambiente políticamente adverso, que ser encarcelado o perseguido. Maduro por supuesto está pensando en otros escenarios ¿Cuáles? Nicolás sabe que su permanencia en el poder es casi que imposible, por eso se montó en las conversaciones promovidas por Noruega para lograr un acuerdo que satisfaga sus aspiraciones. Él sabe que no puede ser candidato presidencial porque no lo quieren ni siquiera en el chavismo. Está montado en apuntalar la candidatura de Héctor Rodríguez, actual Gobernador de Miranda, a quien pretende vender como la renovación del oficialismo. Pero además recordemos que Maduro está siendo tutelado por Cuba para encontrar una salida satisfactoria, pero lo que está ocurriendo en Barbados podrían no satisfacer a los cubanos ya que ellos buscan que Estados Unidos flexibilice el embargo que Trump retomó con fuerza. Es un asunto de “Madurismo” contra “Antimadurismo”. Si gana Maduro, Diosdado queda casi que en la orfandad. Si Diosdado llega a un acuerdo, Maduro tiene las horas contadas. Ambos lo saben y por eso Cabello tiene puentes con Estados Unidos para acordarse con ellos para eso cuenta con el apoyo de un poderoso chavista devenido en patriota cooperante. Mientras que Maduro aprovecha el interés de Noruega para diseñar su cesión del poder. Inclusive el diario El Nacional informó que Maduro accedería a elecciones en 2020 y la limpieza total del CNE, con tal que ocurran dos condiciones. La primera que se levanten las sanciones contra algunos jerarcas chavistas. Y la segunda que el candidato sea Héctor Rodríguez y no DC ¿Quién ganará? Esperemos los resultados de cada uno de los rounds de esa pelea.

ABUSOS. De nuevo el Sedemat, como la principal banda de acoso y chantaje contra los empresarios del peor Alcalde Willy Casanova, actúa como brazo político para perseguir a quienes disienten del oficialismo. En esta ocasión le tocó al Centro Clínico La Sagrada Familia que fue atacado por Casanova alegando morosidad en el pago de impuestos. Este fue el comunicado de Carlos Alaimo, como presidente del importante grupo de salud: “Es preciso informar que esta institución no ha incurrido en irregularidades administrativas con la corporación edilicia marabina. Existe disparidad de criterios con relación al pago de tributos, pretendiendo éstos -la Alcaldía de Maracaibo- el pago de emolumentos que no corresponden al ramo de las empresas de asistencia médica. Hay Jurisprudencia en el Tribunal Supremo de Justicia y otros entes tribunalicios, los que hacen ver de modo irrefutable que nuestra conducta está apegada a derecho. Exhortamos a la Alcaldía de Maracaibo a cumplir con el deber ser, donde las leyes los obliga a coadyuvar en la protección de la salud del pueblo, especialmente en el momento de extrema crisis sanitaria que vive el país. Es preciso informar a la comunidad que La Sagrada Familia es un hospital docente en el que se imparte formación académica a nivel de postgrado, otro elemento de convicción que debe ser garantizado por el Estado. Por ello aspiramos que este impasse se resuelva de la mejor manera apegada a la justicia. ¿Por qué no estar al día con la Alcaldía si lo estamos con el resto de las obligaciones del Estado como IVSS, Seniat o Política habitacional, entre otros? La Sagrada Familia ha estado, sigue y seguirá de la mano al lado de los ciudadanos sin mirar condición política y honrando desde hace 30 años nuestra razón de ser: “Una medicina social y humanista al servicio de la sociedad”. Es claro que la acción de Willy Casanova es 100% política y detrás de ella sin duda está Omar Prieto. Alaimo en su legítimo derecho a la defensa introdujo un recurso de amparo y dos demandas contra la municipalidad, alegando que la reforma de la Ordenanza de Impuesto a las Actividades Económicas que se aprobó a finales de 2018 es ilegal. Y eso es real porque el Concejo Municipal de Maracaibo la aprobó violando la ley y además lo establecido contradice a la Constitución Nacional, tal como denunciamos en esta columna a comienzos de año. Mi solidaridad con la familia Alaimo y todo el personal de La Sagrada Familia, pero también mi apoyo a todos los empresarios que han sido víctimas de la banda del Sedemat que lidera Casanova.

NEGOCIACIÓN (y III). Las cosas tampoco están muy bien en la oposición. No hay unidad en la búsqueda de salidas políticas negociadas y la lucha que encabeza Juan Guaidó. Hay sectores minoritarios que trabajan sin descanso para dinamitar lo que se está haciendo, partiendo que su tesis es la salida violenta mediante una acción militar internacional. No hay que decir los nombres de quienes andan en eso, porque es más que evidente a través de sus declaraciones y mensajes de redes sociales. Hay hasta denuncias sobre supuestos laboratorios que funcionan sólo para atacar a Guaidó y a otros dirigentes opositores, que implican una fuerte inversión en dólares. Por ahí hay algunos que desde su vida de lujos en Estados Unidos “exigen” que Guaidó se levante de las negociaciones y forme una coalición internacional para intervenir militarmente, como si eso dependiera de él y no de los países que pondrían el dinero y arriesgarían la vida de sus militares. Lo real es que JG necesita de un acuerdo rápido que permita perfilar la transición. Más retrasos afectaría la disposición de la población a seguir la lucha. Guaidó no puede desechar las negociaciones políticas, porque no hay claridad en este momento para que se organice una acción militar y desafortunadamente tampoco, por ahora, hay disposición de los altos oficiales de la Fuerza Armada Nacional para restituir la democracia y hacer respetar la Constitución, a pesar que el sentimiento es mayoría dentro de la oficialidad. Mientras que los radicales juegan a que Guaidó se hunda o les dé la razón solicitando la acción militar. Afortunadamente, el sectorcito de la oposición que juega contra Guaidó es una minoría y no es factor de perturbación. Ojala la oposición logre acuerdos satisfactorios que permitan iniciar la transición. Si eso llegara a ocurrir, seguro saldrán las pitonisas y “pitonisos” de siempre y quienes todo los saben, a decir que tenían razón.

CONSOLACIÓN. Muy mal ha caído en la oficialidad de la Fuerza Armada Nacional el “carguito” que le dieron al mayor general, Jesús Suárez Chourio, luego que fuera relevado de la Comandancia del Ejército. Pero peor ha caído la docilidad con la cual este alto oficial aceptó el “premio de consolación” que le dio Maduro. Me cuentan que Suárez Chourio está feliz siendo casi que el “ayudante” del nuevo jefe del principal componente militar. Está contento con su “peor es nada”.

LAS RAZONES. Muchas personas se comunican consultando por las severas intermitencias en el servicio de www.verdadesyrumores.com. Producto de los ataques que han recibido nuestros servidores desde enero de este año y que se intensificaron desde abril, además de los intentos de intrusión, provocaron severos daños en la base de datos. Eso por supuesto es señal que vamos en el camino correcto, aunque las dificultades para hacer periodismo crítico en Venezuela son demasiadas. Lo importante es que trabajamos para restablecer el diario digital a la brevedad posible. Disculpen las molestias ocasionadas.

Darwin Chávez|@darwinch857|[email protected]