Caiga quien caiga | ¿Se negocia en Barbados una salida digna para Venezuela? por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

Lo primero a definir seria: ¿Entre quién o quienes es la conversación, arreglo, diálogo o negociación? ¿Entre Maduro y Guaidó?

Un debate por la repartición del poder en Venezuela, palabras más, palabras menos, un “quítate tú pá poneme yo”. Dificulto esa concepción. De ser eso, los jugadores estarían como ocurre a veces en el domino “pensando mentiras”.

El debate, la auténtica discusión es el fin de una tiranía, de una dictadura, de un régimen contrario a la más simple concepción del estado de derecho, para entrar en un real sistema de democracia, sea de izquierda, de derecha o de centro, que se ajuste a los parámetros internacionales concebidos bajo el principio de respeto a la justicia, a la ley y los principios universales de los derechos humanos.

Si uno de los participantes, no entiende esto, la discusión no tendrá feliz término o un resultado agradable, válido y consensuado por la inmensa mayoría de los venezolanos.

No puede el pragmatismo, los intereses de grupos políticos participantes, tanto en el gobierno de Maduro, como en el que dirige Guaidó, solapar esos requisitos bajo la premisa de que necesitamos un resultado inmediato. Ciertamente lo anhelamos. Lamentablemente si el inicio sucedió sin aclararlo, pues los dialogantes o negociadores, pagaran las consecuencias.

Quizá por ello, observamos ánimo nocendi, intención autentica para lograrlo por parte del grupo criminal liderado por Maduro.

A la luz de su encuentro, en medio de los lujos y beneficios de negociar en un siete (7) no cinco (5) estrellas, vuelo privado, etcétera, siguen sucediendo los peores abusos, persecuciones y hasta muertos. Amenazas, burlas y censura por parte de los actores del sistema de gobierno dirigido por Maduro al margen de la ley.

¿Puede así uno creer que hay posibilidad de una solución aceptable, enmarcada en los más elementales principios del respeto y tolerancia?

Sencillamente no.

Venezuela sigue mal o peor. Amén de los problemas existenciales, básicos para la vida, la crisis económica no toca fondo. Lejos de ayudar y promover al empresariado y los comerciantes, se les sobrecarga de impuestos, de tributos, obligándolos a cerrar o a emigrar a otros horizontes. No hay ningún estímulo. Los “pillos” del SENIAT y su versión municipal en las Alcaldías, andan como una manada de lobos hambrientos tras las presas para devorarlas. Impuestos sin ningún resultado ni reflejo en la calidad de vida de los ciudadanos.

El que tenga la osadía de protestar, va directo al SEBIN, a la DGCIM y además de calarse las torturas, los abusos, tiene que pagar todo en dólares. Los gestores funcionarios se encargan de contactar a las familias. Ni siquiera una ORDEN JUDICIAL de excarcelación o puesta en libertad es respetada.

¿Podemos entonces creer en que la dictadura quiere negociar?

Hasta el presente lo logrado es hacer elecciones parlamentarias el año que viene. Sin cese de la usurpación ni gobierno de transición. Esta es la PIEDRA DE TRANCA.

Guaidó queremos creer se ha negado a aceptar ese acuerdo. ¿Cuánto tardará en hacerlo público? ¿Podrá la presión internacional lograr un acuerdo digno donde por lo menos haya un nuevo CNE, observación internacional seria, liberación de presos políticos, habilitación de partidos y candidatos? ¿Cómo le explicamos a la gente que NO HAY CESE DE LA USURPACIÓN y que con las condiciones mencionadas no importa que Maduro siga gobernando para lograr el cambio y sacarlo del poder?

Guaidó deshoja la margarita. Los líderes del G4 deberán ingeniar los argumentos que persuadan a los venezolanos de aceptar un acuerdo en esos términos, incluyendo el cese definitivo de la represión, de la censura, para poder tener opiniones e informaciones veraces.

CAIGA QUIÉN CAIGA

DUDAS, PREGUNTAS

El Presidente Juan Guaidó debe explicar las dudas alrededor de la detención de Roberto Marrero (Dios te bendiga). Muchos se preguntan cómo hace para consultarlo constantemente si está detenido. Lo mismo sucede con el tema del primer vicepresidente de la AN, Edgar Zambrano. Si está detenido ¿Por qué el silencio, incluso de su familia? ¿O es que ambos gozan de una detención sui generis? Por detrás se habla de “negociaciones intuito personae”. Si por hacer estos comentarios me tildan también de prepago, bienvenido sea el calificativo. Claro el problema es que no vemos el dinero. Hoy después de mucho tiempo se denuncia una huelga de hambre del diputado Zambrano.

Otra pregunta interesante es la que circula sobre la vinculación con el chavismo, de uno de los escoltas de Juan Guaidó: JEISON JOSE PARISI Cédula 18616555. El problema para mí no estaría allí. Es importante aclarar a la opinión pública ¿QUIÉN PAGA LA ENORME CANTIDAD DE ESCOLTAS? Guaidó los necesita, no lo dudo. A mi juicio la TRANSPARENCIA en todo lo que gire alrededor de la función pública es importantísimo. Despejar dudas sobre el uso y origen de las finanzas es de vital importancia Presidente Guaidó, en la Venezuela que queremos construir.

UNA VEZ MÁS EL TIAR

Guaidó acaba de prometer por segunda vez, que en diez (10) días aprobaran el TIAR. Esa no es la solución para la situación venezolano, empero su visto bueno y entrada en vigencia es muy útil en el manejo de escenarios. Tendremos que pedirles a los pescadores de Margarita que lo apruebe, pues el presidente como hizo Bolívar cuando quiso entusiasmar a las tropas de Páez, se lanzó al Mar.

REDES Y POLÍTICA

Se ha criticado mucho el papel de las redes en la política venezolana y su importancia para la determinación del pensamiento nacional. Es muy complejo, sin embargo me aventuro a señalar algo dicho por el estudioso Lippmann: “La base de la opinión pública es más cognitiva que racional. Por un lado es consecuencia de representaciones, esquemas mentales, imágenes simbólicas que los individuos construyen en cuanto a la realidad. Pero por otro lado, estos esquemas cognitivos, en tanto fuentes de opiniones, son en su mayoría una representación parcial. Y, finalmente, El ambiente familiar y compartido por todos individuos -llamémosle “mundo de la vida”- es sustituido por un “seudoentorno”, al que contribuyen la propaganda política, los medios, las imágenes individuales, el egocentrismo y la manipulación, así como la experiencia de mundos y realidades no disponibles directamente”.

Las redes no son el reflejo mayoritario de la voluntad del pueblo, eso es verdad. En números es más que evidente. Eso sí no se olviden los defensores de subestimarlas que tampoco la REPRESENTACIÓN POLÍTICA, mucho más la actual, es el reflejo de las grandes mayorías. ¿Cuántos votan? Veamos los números de la abstención, de los niveles de conocimiento de los que se creen “dirigentes” o “lideres” y no obstante, muchos políticos se subrogan un derecho que tampoco cuantitativamente les asiste. ¿Cuántos años tiene equis o zeta, dirigiendo un partido que no llega en muchos casos ni al 2% de la población? ¿Elecciones primarias, cuantos secretarios generales o presidentes tienen años y años en esos cargos? O sea, quizá ni dentro de su propia organización son mayoría. Digamos las cosas como son. Sin entrar en profundidades solo advierto que en las grandes naciones, las REDES son vitales en la valoración de eso indefinido por muchos comunicólogos como OPINIÓN PÚBLICA.

Las REDES como los partidos y los funcionarios electos, sirven para hacer bien e igualmente para hacer el mal. Tener seguidores no es reflejo de que te creen, te respetan, ni siquiera de que te siguen. Hoy ese esquema está superado y muchos se confunden. Una persona puede tener un millón de seguidores sin ninguna influencia. Lo que pesa es otra cosa.

FEDECAMARAS Y LAS MUJERES

Lamentable lo sucedido alrededor de María Carolina Uzcátegui. Todos esperaban que fuera electa Vicepresidenta. Una movida extraña la deja por fuera y quedan muy mal parados los directivos de la nueva junta. El papel de las mujeres es fundamental en todas las organizaciones y en la vida misma, ellas, lo confieso como hombre, se han mostrado mucho más capaces y sensibles para el trabajo colectivo. Próximas columnas abundaremos en detalle. A ella nuestra palabra de aliento y que no se desanime. Sigue adelante.

INJUSTICIA CONTRA EMPRESARIO ALAIMO

Estoy leyendo el COMUNICADO, del Centro Clínico la Sagrada Familia a la opinión pública:

“Es preciso informar que esta institución no ha incurrido en irregularidades administrativas con la corporación edilicia marabina. Existe disparidad de criterios con relación al pago de tributos, pretendiendo éstos -la Alcaldía de Maracaibo- el pago de emolumentos que no corresponden al ramo de las empresas de asistencia médica”. Sin pasión les aseguro que esa PRESUNTA SANCIÓN no es contra una institución, donde seguramente ellos se han beneficiado. No señor. Es una decisión política de un Alcalde, orientado por un grupo que quiere apoderarse de todo. Conozco a Carlos Alaimo hace unos 30 años. Esta actuación lejos de asustarlos, solo le da más motivos para actuar. No quisiera estar en el lugar de ese mamotreto de Alcalde. Políticamente Carlos es un enemigo temible y ahora no cesara en sus esfuerzos por combatir y sacarlo del poder. A Carlos solo lo despertaron y le hicieron entender la necesidad de mejorar, de perfeccionar su accionar político.

Estamos de lunes a viernes en ASÍ AMANECE VENEZUELA Por Instagram cuenta Angelmonagas. En youtube canales NED NOTICIAS y CAIGAQUIENCAIGACQCTV En GustosaRadio.com a las 7:30 am hora Venezuela-Miami. Sígueme en twitter @angelmonagas.