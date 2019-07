EEUU sanciona a miembro de Hezbolá presunto cerebro de atentado de 1994 en Argentina

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Estados Unidos impuso el viernes sanciones financieras y ofreció una recompensa por Salman Raouf Salman, un líder del movimiento chiíta libanés Hezbolá sospechoso de ser el autor intelectual del atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA en Argentina, que mató a 85 personas.

El Tesoro dijo que a partir de ahora Salman tendrá congelado cualquier activo que posea en Estados Unidos y estará impedido de hacer negocios con personas y empresas estadounidenses, en su nombre o en el de Hezbolá, en tanto el Departamento de Estado ofreció 7 millones de dólares por información sobre su paradero.

El anuncio se produce cuando el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, se encuentra este viernes en Buenos Aires para participar en la Segunda Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, que coincide con el 25 aniversario del ataque a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que sigue impune.

El jueves, en el marco de las conmemoraciones del atentado, el gobierno argentino de Mauricio Macri ordenó el congelamiento de los activos de la “organización terrorista” Hezbolá.

Argentina ha acusado del ataque a la AMIA a altos exfuncionarios iraníes, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani, y a Hezbolá, pero éstos han negado estar implicados.

Al anunciar las sanciones, Sigal Mandelker, subsecretaria del Tesoro estadounidense a cargo de la lucha contra el terrorismo, dijo que Salman “coordinó un ataque devastador en Buenos Aires, Argentina, contra el centro judío más grande de Sudamérica hace 25 años y desde entonces ha dirigido operaciones terroristas en el Hemisferio Occidental para Hezbolá”.

El gobierno de Donald Trump “continuará atacando a los terroristas de Hezbolá que planean operaciones terroríficas y asesinan indiscriminadamente a civiles inocentes en nombre de este grupo violento y sus patrocinadores iraníes”, afirmó.

Según el Tesoro, Salman, quien podría tener nacionalidad libanesa y colombiana, sigue siendo “una amenaza” para la región porque continuaría liderando operaciones terroristas en el continente americano en nombre de Hezbolá.

“Esto se evidencia particularmente en el papel directo de Salman en un reciente plan terrorista contra civiles inocentes en Chile y Perú, que fue interrumpido con éxito por los servicios de seguridad”, dijo en un comunicado.

El Departamento de Estado dijo por su parte que ofrece una recompensa de 7 millones de dólares por información que permita ubicar a Salman, objeto actualmente de una circular roja de Interpol. AFP

Comunicado Departamento de Tesoro de EEUU

Washington – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Designó a un miembro principal de la Organización de Seguridad Externa (ESO) de Hizballah, responsable de la planificación, coordinación y ejecución de ataques terroristas fuera del Líbano. Específicamente, la OFAC designó a Salman Raouf Salman por actuar en nombre de Hizballah. Salman fue designado bajo la Orden Ejecutiva (EO) 13224, que ataca a los terroristas y aquellos que brindan apoyo a los terroristas o actos de terrorismo.

“Esta Administración continuará atacando a los terroristas de Hezbollah que planean operaciones terroríficas y asesinan indiscriminadamente a civiles inocentes en nombre de este grupo violento y sus clientes iraníes. Estamos apuntando a Salman Raouf Salman, quien coordinó un ataque devastador en Buenos Aires, Argentina, contra el centro judío más grande de Sudamérica hace 25 años y desde entonces ha dirigido operaciones terroristas en el Hemisferio Occidental para Hizballah “, dijo Sigal Mandelker, Subsecretario del Tesoro. Para el terrorismo y la inteligencia financiera. “Los Estados Unidos continuarán trabajando con el Gobierno de Argentina y nuestros amigos en toda la región y el mundo, para garantizar que los agentes de Hizballah nunca puedan desvincularse de sus acciones terroristas,

La acción de hoy subraya que Hezbollah es, ante todo, una organización terrorista, a pesar de sus intentos de presentarse falsamente como una entidad política legítima. Es un recordatorio de que, antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Hezbollah era el grupo terrorista responsable de la mayoría de las muertes en los Estados Unidos. Hizballah es responsable de llevar a cabo el mayor ataque terrorista en la historia de Argentina y de toda América Latina. Esta acción también resalta la presencia operativa en curso de Hizballah en el hemisferio occidental y que Hizballah continúa representando una amenaza para la región al planear activamente los ataques contra objetivos civiles. Esto se evidencia particularmente en el papel directo de Salman en un reciente plan terrorista contra civiles inocentes en Chile y Perú, que fue interrumpido con éxito por los servicios de seguridad.

Hizballah fue designado por el Departamento de Estado como Organización Terrorista Extranjera en octubre de 1997 y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) de conformidad con la EO 13224 en octubre de 2001. Se incluyó en la lista en enero de 1995 en el Anexo de la EO 12947, que se dirige a los terroristas que amenazan con interrumpir el proceso de paz en Oriente Medio, y también designaron en agosto de 2012 de conformidad con la EO 13582, que tiene como objetivo el Gobierno de Siria y sus partidarios.

SALMAN RAOUF SALMAN

Salman Raouf Salman (Salman) actúa en nombre de Hizballah o en su nombre.

Salman es un miembro principal de la ESO de Hizballah (también conocida como la Organización Jihad Islámica), la unidad de élite de Hizballah comandada por el estadounidense Talal Hamiyah, que funciona como el brazo estratégico y la unidad operativa de Hizballah en el extranjero. En este cargo, Salman dirige las operaciones extranjeras de Hizballah desde el Líbano. Talal Hamiyah fue designado de conformidad con la EO 13224 en septiembre de 2012 para brindar apoyo a las actividades de Hizballah. Salman también es objeto de una Notificación Roja de INTERPOL.

Salman tiene una larga historia de liderazgo y planificación operativa dentro de Hizballah, después de haber servido como uno de los agentes más destacados detrás del atentado de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el ataque en 1994 al centro comunitario para la comunidad judía más grande de Sudamérica, que mató a 85 personas inocentes e hirió a cientos más. Tras el atentado de AMIA, los oficiales de seguridad argentinos determinaron que Salman había estado en contacto con Assad Barakat, designado por los Estados Unidos, antes del ataque, y que Salman era el coordinador de las celdas de Hizballah en Buenos Aires y el Área de la Triple Frontera. Argentina, Brasil y Paraguay. Barakat fue designado de conformidad con la EO 13224 en junio de 2004 para generar fondos para Hizballah.

Since his role in the AMIA bombing in Buenos Aires, Salman has risen through the ranks of Hizballah. Salman fled the region after the bombing, and in the years that followed, served as a member of the ESO, with particular focus on Southeast Asia and South America in the 1990s, including a flurry of operational missions in 1997 with three visits to Panama, two to Colombia, and one to Brazil.

Más recientemente, se identificó a Salman como el agente de Hizballah que sirvió como manejador del designado por los Estados Unidos Mohammed Hamdar, quien fue arrestado por la policía peruana de contraterrorismo en octubre de 2014 por planear una operación terrorista en Perú. En el momento de su arresto, la policía allanó su hogar y encontró rastros de explosivos, detonadores y otras sustancias inflamables, y una búsqueda de la basura fuera de su hogar encontró sustancias químicas utilizadas para fabricar explosivos. Los objetivos de Hamdar incluían lugares asociados con israelíes y la comunidad judía en Perú, así como áreas populares entre mochileros israelíes, la embajada israelí en Lima e instituciones comunitarias judías. Tras el arresto de Hamdar, identificó a Salman como su manejador de Hizballah. Hamdar fue designado de conformidad con la EO 13224 en octubre de 2016 por actuar en nombre de Hizballah.

DESIGNACIÓN RELACIONADA CON PREMIOS PARA EL PROGRAMA DE JUSTICIA Y ACCIÓN ARGENTINA

La acción de hoy sigue a la designación de Salman Raouf Salman por el Gobierno de Argentina el 18 de julio de 2019. También se anunció en conjunto con el anuncio del 19 de julio de 2019 del Departamento de Estado de una oferta de recompensa de Recompensas por la Justicia (RFR) de hasta $ 7,000,000 para La identificación o ubicación de Salman Raouf Salman. El programa proporciona recompensas por la información que ayuda a llevar a los terroristas ante la justicia, previene los actos internacionales de terrorismo contra personas o propiedad de los Estados Unidos, lleva a la identificación o ubicación de un líder terrorista clave o interrumpe la financiación del terrorismo. Para obtener más información sobre la oferta de recompensa o para enviar información sobre Salman, visite el sitio web de Recompensas para la Justicia en www.rewardsforjustice.net o comuníquese con la oficina de Recompensas para la Justicia a través del correo electrónico confidencial [email protected] .

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

El Departamento del Tesoro continúa dando prioridad a la interrupción de la gama completa de las actividades financieras y de facilitación ilícitas de Hizballah, y con esta acción ha designado a más de 50 individuos y entidades afiliadas a Hizballah desde 2017.

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de este objetivo que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los Estados Unidos deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos realizados por personas de EE. UU. O dentro de los EE. UU. (Incluidas las transacciones en tránsito por los EE. UU.) Que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas. Además, las personas que realizan ciertas transacciones con la persona designada hoy pueden estar expuestas a sanciones o ser objeto de una acción de cumplimiento.

Además, la persona designada hoy está sujeta a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de Sanciones Financieras de Hizballah, que implementa la Ley de Prevención de Financiación Internacional de Hizballah de 2015, modificada por la Ley de Enmiendas de Prevención de Financiación de Hizballah Internacional de 2018. De conformidad con esta autoridad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas en la apertura o el mantenimiento en los Estados Unidos de una cuenta corresponsal o de una cuenta de pago a través de una institución financiera extranjera que facilite a sabiendas una transacción importante para Hizballah, o una persona que actúe en nombre de o bajo la dirección de , o propiedad o controlado por, Hizballah.