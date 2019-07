Green agradece a Tintori y Rescate Venezuela por proporcionar asistencia a migrantes (FOTOS)

El Administrador de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), Mark Green, expresó su agradecimiento a Lilian Tintori y a los voluntarios de Rescate Venezuela por proporcionar asistencia humanitaria a los migrantes.

lapatilla.com

Green compartió este viernes en su cuenta de Twitter unas imágenes de su encuentro con Tintori y el embajador Carlos Vecchio.

“Expreso mi sincero agradecimiento a Lilian Tintori y los voluntarios de Rescate Venezuela por brindar asistencia humanitaria muy necesaria para la gente de Venezuela. Su compromiso es realmente inspirador”, escribió el funcionario norteamericano.

Expressed my sincere appreciation and thanks to @LilianTintori on behalf of all the staff & volunteers of @RescateVe for providing much needed humanitarian assistance to the people of #Venezuela. Your commitment is truly inspiring #EstadosUnidosVE pic.twitter.com/J8CTm7wuUo

— Mark Green (@USAIDMarkGreen) July 19, 2019