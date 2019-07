Marco Rubio revela cuánta influencia tiene Diosdado Cabello y sus secuaces en Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Marco Rubio, senador de los EEUU por el estado de Florida, se volvió a montar en el ring de las redes sociales para una nueva disputa contra Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente cubana.

lapatilla.com

Rubio manifestó a través de su cuenta en la plataforma Twitter, que Cabello le está robando el control de Venezuela a Nicolás Maduro: “No solo preside la asamblea constituyente ilegítima, sino que los miembros de su familia y leales ahora controlan: Ejército, la agencia de espionaje, la compañía de PETROLEO, la recaudación de impuestos, los trabajos públicos, y muchos ‘colectivos’“.

Diosdado Cabello is steadily taking control of #Venezuela from @NicolasMaduro

Not only does he preside over the illegitimate constituent assembly,but family members and loyalists now control:

– army

– spy agency

– oil company

– tax collection

– public works

– many “colectivos”

— Marco Rubio (@marcorubio) July 19, 2019