Mike Pence anuncia sanciones a funcionarios del régimen responsables de reprimir y torturar

El Vicepresidente de los Estado Unidos, Mike Pence se pronunció a través de su red social en Twitter, donde anunció nuevas sanciones a funcionarios venezolanos.

Por lapatilla.com

“Hoy, EE. UU. Anunció nuevas sanciones contra los funcionarios de VZ responsables de reprimir y torturar a ciudadanos inocentes de VZ. El @UN reporta casi 7k asesinatos por el régimen de Maduro en los últimos 18 meses. Estamos con los ciudadanos de Venezuela en contra de sus opresores en la lucha por #Libertad”

Today the US announced new sanctions against VZ officials responsible for repressing & torturing innocent VZ citizens. The @UN reports nearly 7k killings by Maduro regime in the last 18 months. We stand with Venezuela’s citizens against their oppressors in the fight for #Libertad

— Vice President Mike Pence (@VP) July 19, 2019