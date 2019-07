Pompeo resalta que Macri es un socio de confianza para restaurar la democracia en Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El secretario del Departamento de Estado de EEUU, Mike Pompeo, enfatizó este viernes que el mandatario argentino Mauricio Macri es un socio de confianza para restaurar la democracia en Venezuela.

lapatilla.com

Pleased to meet with President @mauriciomacri today in Buenos Aires. Our relationship with #Argentina is grounded in cooperation, and today, it’s stronger than ever. Argentina stands out as a trusted partner in our shared efforts to restore democracy to #Venezuela. pic.twitter.com/qziYyFtCMb

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 19, 2019