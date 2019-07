Veraz… La ansiedad que viven los venezolanos, por Robert Alvarado

Posteado en: Opinión

“Una dictadura, todos nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no habrá ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con este gobierno (…) y todos los problemas que hoy vemos y queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del poder judicial (…) se agravarán” Carlos Andrés Pérez expresidente de Venezuela.

Por Robert Alvarado (@robertveraz)

Cuando escucho y escribo, en mi mente se vienen ideas que pasan como rayo como una película que me niego a aceptar y entonces… saco conclusiones de la palabra ansiedad que según el concepto es una respuesta de anticipación involuntaria del organismo frente a estímulos que pueden ser externos o internos, como pensamientos, ideas e imágenes que son percibidos por una persona pero los conocedores de la materia, como los psicólogos dan como real que aparecen ciertas manifestaciones en el cuerpo humano: Inquietud, agobio, sensación de amenaza o peligro, ganas de huir o atacar, inseguridad, sensación de vacío, sensación de extrañeza o despersonalización, temor a perder el control, recelos, sospechas, incertidumbre, dificultad para tomar decisiones…. Si este artículo de opinión lo hubiese escrito hace 20 años atrás… Para mi ansiedad lo único que me llegaba a la mente era una canción llamada Ansiedad, que es un Vals escrito en 1955 por el compositor venezolano Chelique Sarabia cantada también entre otros por Nat King Cole (https://www.youtube.com/watch?v=Q5XvLJrW6Fg) y Placido Domingo (https://www.youtube.com/watch?v=loZlTtOm1Ks) que su letra dice mucho: Ansiedad de tenerte en mis brazos/ Musitando palabras de amor/ Ansiedad de tener tus encantos/ Y en la boca volverte a besar… pero la realidad de esa ansiedad venezolana es por el colapso económico que sufre nuestro país. Aquí se vive una incertidumbre que juega en contra de una población ya de por sí afectada por la hiperinflación, cortes eléctricos con duraciones indefinidas, lo que agiganta la crisis sociopolítica que vive el país.

Los orígenes de esta ansiedad de los venezolanos llego con lo que muchos consideraron una esperanza representada por un esperpento humano, una sabandija, un disfraz llamado Comandante Chávez quien prometió ese 04 de febrero del año 1992 en su intentona de golpe de estado dándoles un mensaje a los venezolanos una frase sin sentido en este momento pero llena de gloria en aquel ítem del tiempo el tal Por ahora… Creyeron en una supuesta calma, dicha, paz y tranquilidad que no les daban a los venezolanos la representación política del acuerdo político e histórico del pacto de Punto Fijo a que se firmó el 31 de octubre de 1958 entre los partidos políticos venezolanos AD, COPEI y URD con una declaración de principios y un programa mínimo de gobierno que perduro durante 40 años entre los adecos y copeyanos, manteniendo una armonía partidista y se acabó cuando se instaló el nuevo Congreso del año 1999 luego de la elección a la presidencia de Hugo Chávez, este hedonista dio por concluida la etapa puntofijista. Pero lo único que se logró fue más corrupción, el robo más grande de la historia, que hasta ahora alcanza los US$ 13.199 millones, según Transparencia Venezuela en toda la administración pública durante la etapa chavista madurista. Todo el mundo sabe que la corrupción administrativa ha existido siempre en el gobierno de Venezuela. El gobierno de la quinta república no es la excepción. Para muchos, incluso, ha alcanzado nuevas dimensiones, a juzgar por la cantidad de dinero que se transa diariamente, especialmente en carros y viviendas de lujo. Todo sabemos que la gran corrupción en Venezuela y su impacto en la región latinoamericana, han permitido que se hayan hecho diferentes análisis sobre el alcance de las corruptelas perpetradas en Venezuela que solo una ansiedad de todas las índoles le corteje como permanente compañera de cuarto.

Pero el otro lado de la moneda es que muchos venezolanos vieron una esperanza a comienzo de este año con aquel Cabildo Abierto en Vargas, cuando Juan Guaidó instó a los venezolanos a mantenerse firmes en la lucha ante el régimen de Nicolás Maduro. Llevémonos esta tarea: Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

Una voz se escuchó en este año cuando el 23 de Enero Juan Guaidó, dijo que los cambios vienen con él y algunos hacen críticas porque quieren resultados puntuales, inmediatos y precisos. Lo podemos ver en mensaje de un forista que dice en referencia al caso: “…SEGUIMOS ESPERANDO A LOS MARINES. No creemos en pajaritos preñados y ya demostraste que todos los políticos son iguales. Teníamos fe en un cambio y lo único que lograron fue que se metieran los rusos en Venezuela hasta los tequeteques. Ahora, no hay quien los saque. El momento de actuar pasó por estar ESPERANDO…. Puede reconocerte todo el planeta, pero acá no mandas. Así que a otro gallo con ese cuento…” si bien es cierto que El líder debe oír a los ciudadanos y muy bien lo dijo El Libertador Simón Bolívar “El que manda debe oír aunque sean las más duras verdades y, después de oídas, debe aprovecharse de ellas para corregir los males que produzcan los errores” no menos cierto es que este joven político venezolano logro en este lapso despertar del letargo en el cual estábamos sumidos los venezolanos, que este joven ingeniero venezolano despertó las emociones más guardadas que teníamos los venezolanos de a pie, los héroes que aquí nos quedamos con la firme esperanza de solo despertar y ver el sol en el firmamento de nuestra patria, a este forista anónimo le digo que es muy fácil criticar pero más difícil es actuar¡¡¡ no somos nosotros quienes debemos criticar a Juan Guaido somos nosotros los que debemos pararnos y acompañar a todo aquel que intente hacer algo para salir de este gobierno nefasto, de estos sapratas que nos carcomen día a día, que si fallamos pues moriremos en el intento, pero no será por desunión, por inacción, por omisión, que nunca por rendirnos, que nunca por no tener fuerzas, fe, ni esperanzas, no¡ me niego a escuchar esa dura verdad; sabemos que se han cometidos muchos errores incluso los políticos de la oposición, pero veo una luz con las declaraciones de la diputada por Voluntad Popular, Karin Salanova (http://www.el-nacional.com/noticias/politica/karin-salanova-julio-presidente-informara-hacia-donde-vamos_289125) quien dice “gran sesión de calle”, convocada por la Asamblea Nacional para el próximo martes 23 de julio, el presidente interino Juan Guaidó ofrecerá un balance de los primeros seis meses de su gestión. Esta actividad es para decirles a los venezolanos, dónde estamos en este momento de lucha en la ruta que establece “el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres”. Llevamos 20 años contando con esta ansiedad que la produjo el chavismo y se plasmó en hiperinflación y en grandes recesiones económicas y en el aumento de la migración de venezolanos para otros países vecinos, quienes allí no encuentran la paz verdadera, solo la disolución de sus hogares es por esto y mas que muchos venezolanos quieren salir de esta ansiedad…

