Los Runrunes de Nelson Bocaranda

VIVA EL PERIODISMO LIBRE:

Ha sido una gran semana para el periodismo venezolano en el mundo entero. Nuestros amigos de Armando Info recibieron una mención honorífica en los premios Maria Moors Cabot junto a la premiación del periodista venezolano Boris Muñoz por su trabajo como editor de opinión en The New York Times en español, mientras que la red global de periodismo de investigación (GIJN) seleccionó nuestro trabajo, del equipo de www.runrun.es : “OLP: la máscara del terror oficial” sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela como uno de los 12 trabajos finalistas. A pesar de las trabas y persecuciones para censurarnos a todos los medios incómodos para la autocracia de Maduro&Cia., la información fluye al mundo. Enhorabuena pues…



EL JEFE DE BACHELET:

Es el portugués Antonio Guterres, Secretario General de la Organización de Naciones Unidas. En visita de hace un par de días a Mozambique fue entrevistado por un corresponsal de la TVPortuguesa y en sus palabras respaldó totalmente el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. No hubo ni un punto que reprocharle al enjundioso trabajo de investigación que los funcionarios de la ONU en el área de los derechos humanos levantaron en Venezuela…y siguen recopilando información fresca y vigente que engrosará las páginas del informe veraz y oportuno…

EL SILENCIO DE EVO:

“Los presidentes de Argentina, Brasil,Paraguay y Uruguay como Estados Partes del Mercosur con la adhesión de Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Guyana y Suriname en ocasión de la LIV Cumbre de Presidentes de Mercosur” emitieron una declaración ayer 17 de julio en la que implícitamente respaldan el Informe Bachelet al citarlo como prueba de la crisis humanitaria venezolana y pedir el restablecimiento pleno de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, incluyendo la celebración de elecciones presidenciales libres, justas y transparentes en el menor tiempo posible. La sorpresa para todos fue que ni en la discusión del papel de trabajo ni ante la declaración del grupo el presidente de Bolivia, Evo Morales -siempre alineado con Chávez y Maduro-, se quedó callado y no dijo ni pío. Indicativo de que las barbas del dictador venezolano podrían estar en remojo. El comentario mas circulado en la reunión en Santa Fé, Argentina, es que Maduro ya habría aceptado a regañadientes la realidad de su futuro a pesar de los obstáculos mas duros, como son -además de la elección presidencial sin él en Miraflores- el levantamiento de sanciones personales a algunos capitostes de la cúpula roja y el descongelamiento secreto, para ese grupo, de algunas cuentas en bancos europeos y asiáticos para salir del poder. Los ojos de algunos investigadores globales siguen puestos en bancos y empresas de Turquía, Grecia, Nicaragua, Rusia, China, Dubai, Qatar, India, Bielorrusia, Suráfrica, Bolivia, Congo y Emiratos. Esta semana incorporaron a Nepal tras la visita del hijo de Maduro, miembro de la ANC. Por cierto que en todos los planteamientos de países amigos para la transición están la eliminación de la ilegitima Asamblea Nacional Constituyente y la reincorporación de los diputados oficialistas electos en diciembre de 2015 y los diputados demócratas sancionados, presos, asilados o exilados a la legítima Asamblea Nacional.

HAY SANCIONES IRREVERSIBLES:

El ministro de Asuntos Exteriores de España en funciones, Josep Borrell, ha pedido -en reiteradas declaraciones por estos días- que “los esfuerzos para el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición en Oslo sean una “prioridad”, al tiempo que ha avisado de que esto no significa que se cree un “escudo contra sanciones” para quienes ejercen la violencia y represión, como los autores de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, fallecido cuando estaba bajo custodia de las autoridades de Venezuela”. Por algo lo asomó. Rumores llegados desde Barbados indicaban que uno de los puntos de tranca era precisamente la petición de levantar sanciones individuales a personeros harto comprobada su participación en crímenes de lesa humanidad. La alerta de Borrell iba en esa dirección, mas aún cuando horas antes la Unión Europea respaldaba en forma unánime el Informe de la Alta Comisionada de los DD.HH. de la ONU sobre la crisis humanitaria y las violaciones ordenadas por la línea de mando -desde Maduro personalmente hasta los policías del FAES pasando por la DGCIM, la DISIP y todos los componentes. Para la guinda del postre -rojo rojito- a Maduro no se le ocurrió otra brillante idea -aunque sí la mas provocadora que esta: “¡Todo el apoyo para el FAES en su labor diaria de darle seguridad al pueblo de Venezuela! ¡Qué viva el Faes!”, exclamó. Con esta declaración desafía lo señalado en el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien denunció los allanamientos ilegales cometidos por la FAES en los barrios populares, y mas de 242 ejecuciones extrajudiciales en 2018 y 37 en enero de 2019, por lo que solicitó la disolución del cuerpo policial calificado por testimonios como un “grupo de exterminio”. ¿Cuchillo para su mismo cuello en la CPI?. No entendemos…

PIEDRA EN OJO AJENO:

Reproduzco nos segmentos del informe que el colega Juan Carlos Zapata publicó en su portal “www.KonZapata.com” en referencia a la catastrófica crisis que vive Venezuela: “El régimen de Maduro no escucha. Ni siquiera a los expertos rusos. Ni a Putin. Los expertos rusos dicen que el derrumbe de la Unión Soviética no se produjo como consecuencia de sanciones internacionales sino como consecuencia de malas políticas económicas. Maduro y todos los voceros del régimen le achacan a las sanciones la crisis devastadora que sufre Venezuela. Hacen caso omiso al informe Bachelet que señala que la crisis comenzó antes de las sanciones. No oyeron al exministro Jorge Giordani que advirtió en 2013 que luego del extraordinario gasto –al extremo- para elegir al moribundo Hugo Chávez en 2012, había que redimensionar la estrategia para no seguir presionando al máximo las variables económicas. A Giordani lo botaron. No escucharon al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez, cuando planteó en 2015 un plan de ajuste lo purgaron. Sirva estos dos ejemplos como referente de que la advertencia estaba adentro, en el propio chavismo. Las alertas externas sobran, alertas que provenían del BID, el FMI, el Banco Mundial, Fedecámaras, Conindustria y de firmas especializadas. Pero no oyeron. Ramírez ha escrito que el grupo en el poder fracasó por “corrupto, incapaz y ambicioso” (el expresidente de PDVSA por 10 años “dixit”).Un grupo que no ha construido nada, que no ha colocado ni siquiera un ladrillo, no podía manejar un país. Pero Diosdado Cabello, Nicolás Maduro y todos insisten en hablar de las sanciones. La culpa es de la guerra económica, primero. Ahora son las sanciones. “La Unión Soviética colapsó no por sanciones extranjeras”. Esto lo dijo Anton Siluánov, primer vicepresidente del gobierno de Rusia y ministro de Finanzas. “La URSS colapsó debido a una “política económica y financiera irresponsable” que el liderazgo del país persiguió en los últimos años de su existencia”. Esto se lee en diario Sputnik, que recoge las declaraciones del ministro dichas en otro medio ruso. ¿Lo sabe Maduro?. Estas palabras deben ser leídas por Maduro, por Cabello, por los ministros de la Economía, que insisten en el tema de las sanciones, y de allí no los saca nadie. Por el contrario, ya parecen estar preparándose para un periodo especial como el que padeció Cuba luego del colapso de la Unión Soviética. Según Cabello, en Cuba la gente resistió gracias a la conciencia revolucionaria y socialista. En Venezuela pasará lo mismo”. Zapata amplía la data histórica: “Las restricciones externas que se impusieron a la Unión Soviética no desempeñaron ningún papel”, dijo Suliánov. Paradójicamente, “la URSS colapsó cuando las principales barreras económicas y las sanciones comenzaron a levantarse, durante el período de la perestroika”. Por si fuera poco la directora del FMI, Christine Lagarde, ilustró la situación con esta frase: Venezuela es la historia más triste del continente. Lo dijo hace un año, y hace un mes el Banco Central de Venezuela publicó índices y cifras económicas –índices y cifras oficiales- que confirman el desastre. El mayor desastre de la región. Que por dimensión, equivale a lo dicho por Putin tras el colapso comunista: “la caída de la Unión Soviética es la peor catástrofe geopolítica de la historia”. Más de 25 millones de soviéticos tuvieron que abandonar el país. Hay una línea paralela con Venezuela. El éxodo. Más de 5 millones de venezolanos han huido del país”. Fin de las citas. Con solo leer el informe de la expresidenta chilena Michelle Bachelet tendrían para comenzar a enmendar la plana. A estas alturas del partido será muy difícil para muchos salvar el pellejo de las criminales responsabilidades.

OIT:

La Organización Internacional del Trabajo por fin pudo enviar una delegación a Venezuela para investigar las denuncias de empresarios, patronos, empleados y obreros contra los regímenes de Chávez y Maduro. Las presiones internacionales dieron sus frutos y es así como hay una delegación “in situ” conversando con todos los actores de la crisis. El informe será presentado ante la OIT en noviembre. El solo hecho de que hayan podido constatar en varias regiones el deterioro, cierre y eliminación de puestos de trabajo será decisivo en el resultado del informe.

