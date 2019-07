Ante inoperatividad de Sukhois en Venezuela, Marco Rubio lanzó seria advertencia a Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador republicano de Florida, Marco Rubio, lanzó una advertencia este domingo al régimen de Maduro de lo que pasará si dañan un avión de EEUU.

lapatilla.com

Rubio se pronunció en su cuenta de Twitter después que la Fanb denunciara que una aeronave de inteligencia norteamericana violó el espacio aéreo venezolano.

“Venezuela solo tiene tres aviones de combate que pueden volar. Si alguna vez dañaran algún avión de los EEUU, pronto tendrán cero”, escribió.

#Venezuela only has 3 fighter jets that can fly.

If they ever harmed any U.S. aircraft they would soon have zero. https://t.co/nYRIt7tDYg

— Marco Rubio (@marcorubio) July 21, 2019