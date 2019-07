¿Qué es éxito para ti?, por Gervis Medina

Posteado en: Opinión

¡Steve Jobs! dijo esto en 1997, para la promoción de Apple.

¡Esto es para los locos… los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los alborotadores! Las clavijas redondas en agujeros cuadrados. Ellos no tienen apego a las reglas y a los que no tienen respeto por el “sistema”. Puedes citarlos, discrepar de ellos, ensalzarlos o vilipendiarlos. Pero la única cosa que no puedes hacer es ignorarlos… ¡Porque ellos cambian las cosas! empujan hacia adelante la raza humana y, aunque algunos puedan verlos como locos, nosotros vemos genios. Porque las personas, que están lo bastante locas como para creer que pueden cambiar el mundo, son las que lo hacen como ¡Tú! Fin de la cita.

Por Gervis Medina

¡La Biblia! nos dice que “Adán y Eva” no conocieron del mal hasta que comieron del fruto prohibido. Casi todas las religiones cuentan la historia de ¿cómo comienza el mal? aunque creamos que vengan de ¡almas infelices! del “diablo” mismo, o del diablo interior, a este le llamo “Miedo”. Todos absolutamente todos, eventualmente nos enfrentamos cara a cara con el mal. Creo, que debemos conocer el mal, porque a pesar del sufrimiento que causa, nos impulsa a “vivir”. Sin el mal, ¿cómo desarrollaríamos todas esas características humanas únicas? esa capacidad de expresar caridad, misericordia, transformación y perdón.

Todos los que hemos emprendido, hemos tenido “miedo” de no ser nadie en la vida. De no ¡ser libres! de no ¡ser dueños de nuestro tiempo! de no ¡lograr el dinero que requerimos, para sufragar los bienes y servicios necesarios para nuestros proyectos de vida! Te invito a que ese “miedo paralizador” en vez de ser de un tamaño mediano, tú lo aumentes, lo exageres y los hagas más grande. En el momento que tú hagas tu miedo más grande, tú vas a reemplazar el miedo anterior. Y eso es lo que te invito a hacer.

¡Descubre tus miedos! ¿Qué es el miedo? y ¿cuál es el que tienes en la vida? Capacítate para reducir y empoderarte a través de tus miedos. Sé autentico y desconéctate del sistema. ¡Ojo con esto! y lo digo con toda la responsabilidad del caso. El “sistema” está desarrollado, para que te llenes de miedos y seas un perfecto mediocre, un empleado sin aspiraciones. Nos enseña a todos lo mismo, nos educan igual, nos hacen pensar igual, y nos dicen que el éxito en la vida, es estudiar, ir a la universidad, obtener un título, conseguir un buen trabajo, casarte y tener hijos.

Pregunta obligada ¿eso es felicidad? Lamentablemente las anteriores generaciones quedaron atrapadas en un sistema. Ahora bien, ¿qué ira a pasar con las nuevas generaciones? El sistema, en general nos ha metido en una “bóveda de miedo” si no tienes casa ¡no eres feliz! Si no tienes carro, ¡no eres feliz! En la medida que, estamos metidos en el juego del “sistema” y sales al mundo. Te das cuenta, que otra parte del mundo, opera diferente del sistema y está en contra de este.

Mi consejo, es dejar de pensar cómo piensa el “sistema”, seamos auténticos. Fijemos nuestros objetivos y nuestros miedos, sin estar al pendiente del sistema. El sistema es tan patético, tan retrogrado, tan retrasado, tan torpe; que esa es la gran oportunidad para los que creen en él. ¡Si ya conoces el sistema! y sabes como actúa, entonces la idea es, descubrir ¿cómo te sales del sistema y juegas en contra del mismo? Todos los que estamos en contra del sistema, somos lo que estamos creando el nuevo sistema.

¡Aléjate de la gente tóxica! ¡Cambia de círculo, saca a la gente del sistema! ¡Quítate de encima a los miedosos! ¡Busca gente que te quiera y sea positiva! ¡Ríete del fracaso!

Parece difícil no, pero les digo, luego que pasa todo y haces una retrospectiva, comienzas a ver la vida de otra forma y esos miedos desaparecen, entonces allí es donde te mueres de la risa diciendo ¡oye que fácil es! Nadie en el mundo ha podido ser exitoso sin fracasar.

¡Ten un equipo de amigos! En especial psicólogos, antropólogos, sociólogos, médicos y hasta un abogado; cualquier persona de las ciencias de la persona o conducta humana.

Estas personas te ayudan a construir ¡un nuevo miedo a tu favor! y saldrás a ¡Vender pañuelos! a la gente que se la pasa ¡llorando, mamando y loca! Recuerda no es desaparecer el miedo, es crear otro, que te motive a controlar el anterior y así sucesivamente, hasta que evolucionen y esté ¡el miedo a tu favor!

La vida es más fácil acompañado que solo. Si vas a emprender, búscate socios para tu proyecto, porque para hacer algo muy grande, es muy difícil en esta época. Por lo que, te recomiendo buscar buenos socios.

La vida es para la gente que no se rinde. ¡Arriésgate! La gente con miedo, no avanza fácilmente. Nunca he visto una época con más posibilidades de negocio, más oportunidades, más dinero que estas épocas que estamos viviendo. El mundo está cambiando a tanta velocidad, que el 95% de las personas se la pasan ¡llorando! y viendo que va a suceder, mientras que el otro 5% está en la onda de ¡vender pañuelos!

Te invito a hacerlo despierta… El 95% de las personas no están entendiendo ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la oportunidad? ¿Dónde está la forma de hacer dinero? y eso es terrible!!! Les digo estamos en la mejor época para hacer cosas realmente increíbles y poder ser exitoso innovando. Esto no lo sabía hace 7 años. ¡Hoy hay más oportunidades que antes!

¡Eso es la vida! aprovechar las oportunidades que “Dios” nos da. Claro está, esto puede ser una teoría, en la medida que no hagas nada. Los invito realmente a que puedan disfrutar de sus miedos, no importa qué edad tengas.

Hazte esta pregunta ¿Qué es éxito para ti? ¡Hace diez años atrás! era un abogado exitoso, vivía muy pero muy bien, defendiendo los intereses de los trabajadores en el sistema de la industria farmacéutica, eran tantos casos y tantas empresas, que pensaba que eso no iba a cambiar jamás. ¡Para mi suerte! llegó una persona amiga la cual me pregunto: ¡Gervis! ¿Qué es éxito para ti? Pues les confieso, me dejó pensando, porque más que responderle bien yo quería responderme esa pregunta. Hoy en día descubrí que ¡Éxito para mí! es reducir la mayor cantidad de miedos en la vida. Repito no es desaparecer los miedos, es reducirlos; porque estos no desaparecen.

Gervis Medina

Escritor venezolano.