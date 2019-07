Bolton: Régimen de Maduro cometió otra violación a leyes internacionales tras agresión a avión de EEUU

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, se refirió este lunes a la nueva violación del régimen chavista contra la agresión al avión de la Armada de EEUU.

lapatilla.com

“Estas acciones inseguras y poco profesionales son un ejemplo más de la violación intencional de las normas y leyes internacionales del dictador Nicolás Maduro”, dijo Bolton a través de la red social Twitter en rechazo a las últimas acciones de la cúpula corrupta de Nicolás Maduro.

The United States condemns the illegitimate Venezuelan regime’s provocative actions against our US Navy aircraft while on a routine mission. These unsafe & unprofessional actions are yet another example of dictator Nicolás Maduro’s willful violation of international norms & laws.

Venezuelans want an end to the grave humanitarian crisis & the senseless arbitrary repression. Instead, Maduro seeks to engage in aggressive posturing against the US. We will support Venezuelans & our partners in the region as we all pursue a return to democracy in Venezuela.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 22, 2019