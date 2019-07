¡No puede ser! ¿La bebé que aparece en el sol de Los Teletubbies ya es mamá? (FOTO)

Posteado en: Curiosidades, Titulares

En marzo de 1997 comenzó a transmitirse el programa Los Teletubbies, donde cuatro divertidos personajes entretenían a los más pequeños del hogar a la luz de un sol con rostro de bebé.

Por Infobae

Ese bebé era la británica Jessica Smith, a quien por aparecer en el programa solo le pagaron 250 libras (USD 390) y una caja de juguetes. Han pasado los años y la joven estudió danza en la Universidad de Canterbury.

Aunque en sus perfiles de las redes sociales no tiene mucha actividad, posó junto con un bebé y la foto se volvió viral en el mundo.

Y es que ver a Jessica ya en edad de tener a su propio bebé y cargando a uno, desató la versión de que ya se había convertido en madre.

“Me hace sentir de 800 años”, fue uno de los comentarios más replicados en Twitter, pues toda una generación sintió el paso del tiempo al ver a la chica ya como una adulta.

Si no os sentías viejos, el bebé de los Teletubbies, ha tenido un bebé. Ta bien. https://t.co/SYVvkIMbxz — TONIEMCEE (@toniemcee) July 22, 2019

“El bebé de los Teletubbies ha tenido un bebé”, fue el mensaje que se viralizó. Aunque los años pasaron, la maternidad de Jessica no es real.

El bebé de los teletubbies ha tenido un bebé pic.twitter.com/pq4v5dElCc — mapache copiloto (@mapache_exe) July 22, 2019

La foto hizo tanto ruido en las redes sociales que la cuenta oficial de Los Teletubbies respondió a la controversia y finalmente aclaró todo.

.@gregjames This is the original Sun Baby, Jess Smith, with our new Sun Baby, Berry! Seeing Jess all grown up makes us feel old too! ? https://t.co/zrsHzhW0YO — Teletubbies (@TeletubbiesHQ) July 22, 2019

“Ella es la ‘bebé sol’ Jess Smith, con nuestra nueva ‘bebé sol’, ¡Berry! Ver a Jess tan grande también nos hace sentir viejos”, escribió la persona encargada de la cuenta de Twitter para aclarar que no son madre e hijo, sino que son las dos personas que han participado como bebé sol en el programa.

Berry tiene 18 meses de nacida y es originaria de Londres. Es la nueva promesa para convertirse en el bebé sol favorito de la nueva generación.

The new Teletubbies Sun Baby (left) is 18-month-old Berry. Do you remember the original Sun Baby (right) Jess? pic.twitter.com/OiqxSLC7Mb — MadeForMums (@MadeForMums) September 1, 2015

No fue hasta que tuvo 19 años, en 2014, que Jessica decidió revelar el secreto de que ella era la bebé sol del famoso programa británico.

“Yo solía ocultarlo, pero después de que mis amigos me aconsejaran hacerlo público, he ganado confianza y lo he dicho. Ahora todo el mundo dice que puede ver la semejanza que existe entre mi cara y la del bebé de la serie”, contó Jessica en las redes sociales.

Pero ahora que Jessica conoció a Berry, felizmente le pasó la estafeta y cree que será otro bebé sol perfecta.

“Muchos bebés sonríen, pero Berry es una sonriente única, que sabemos que hará sonreír a la audiencia también”, dijo Jessica a medios británicos.

Según el papá de Berry, se emocionaron cuando su hija fue elegida para la nueva etapa de Los Teletubbies. “Es un personaje icónico, no podemos esperar a ver a nuestra amada niña aparecer en televisión, mirarla por primera vez será asombroso”.

La nueva temporada de Los Teletubbies se estrenará en el canal CBeebies, con los personajes habituales: Tinky Winky, Dipsy, Laa-laa y Po”.