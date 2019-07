Bolton felicita a Guaidó por sus seis meses de lucha y el retorno democrático en Venezuela

John Bolton, ha estado incondicionalmente atento a la crisis por la cual atraviesa Venezuela, no solo como espectador, si no participando activamente para lograr el cese de la usurpación y la restitución de la democracia.

lapatilla.com

Mediante su cuenta Twitter Bolton reiteró el 23 de julio el apoyo y respaldo absoluto al gobierno legítimo solicitando la restauración de la democracia y la libertad en Venezuela.

Asimismo, felicitó a Guaidó por la gestión y los logros alcanzados durante los seis meses que han transcurrido desde su proclamación como Presidente (E).

The United States is unwavering in its commitment to @jguaido and Venezuelans in their fight for a peaceful democratic transititon, freedom, and human rights.

“Estados Unidos es inquebrantable en su compromiso con Guaidó y los venezolanos en la lucha por un tránsito democrático pacífico, la libertad y los derechos humanos”.

Interim President @jguaido and the people of Venezuela are marching toward freedom and democracy and will not be stopped by Maduro’s repression, intimidation, murder, and corruption. For the first time since 2013, Venezuelans have an avenue for positive change. Maduro must go!

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 23, 2019