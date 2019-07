Breier: Mientras Maduro deja a Venezuela en la oscuridad, Guaidó exige un retorno democrático

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, señaló que mientras Maduro deja a Venezuela en la oscuridad, Juan Guaidó exige un retorno democrático.

lapatilla.com

Breier se pronunció en su cuenta de Twitter donde destacó el trabajo del presidente encargado venezolano que lucha por darle la estabilidad y prosperidad que todo el país merece.

“Mientras las políticas fallidas y la corrupción de Maduro continúa hundiendo a Venezuela en la oscuridad. Juan Guaidó y la Asamblea Nacional dirigen a las personas que rechazan a Maduro y exigen un retorno a la democracia, la estabilidad y la prosperidad que todos los venezolanos merecen”, escribió.

While Maduro’s failed policies & corruption continue to plunge #Venezuela into darkness, @JGuaido & @AsambleaVE lead the people who have rejected Maduro and are demanding a return to democracy, stability & prosperity that all Venezuelans deserve. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/htYV0B640M

— Kimberly Breier (@WHAAsstSecty) July 23, 2019