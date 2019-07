Pompeo destacó lo importante que es el Grupo de Lima para ayudar a Venezuela

El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, destacó este martes la importancia del Grupo de Lima para ayudar a los venezolanos a conseguir la libertad.

lapatilla.com

Pompeo se pronunció en su cuenta de Twitter donde reiteró lo clave que son las alianzas de EEUU con los países de la región en pro de Venezuela.

“La reunión de hoy (martes) del Grupo de Lima destacó lo importante que son nuestras alianzas cuando trabajamos juntos para ayudar al pueblo de venezolano a obtener lo que tanto necesitan: Esperanza, democracia y libertad del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”, escribió.

Today’s meeting of the #LimaGroup further emphasized how important our partnerships are as we work together to help the Venezuelan people get what they both need and deserve: hope, democracy, and freedom from the illegitimate regime of Nicolás Maduro. #EstamosUnidosVE

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) July 23, 2019