John Bolton expone por qué “la INCOMPETENCIA de Maduro” es evidente

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El Asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, a través de la red social Twitter, expresó que “la incompetencia de Maduro es evidente”, que sigue sumergiendo a los venezolanos en la desesperación.

lapatilla.com

“La incompetencia de Maduro no podría ser más evidente. Su crisis artificial sigue sumiendo a los venezolanos en la desesperación”, dijo el funcionario de Estados Unidos.

Asimismo, destacó que EEUU “está dispuesto a ayudar al pueblo venezolano a recuperar su libertad y democracia y trazar un camino hacia el crecimiento económico y la prosperidad”.

Maduro’s incompetence could not be more evident. His man-made crisis continues to plunge Venezuelans further into despair. The US stands ready to help Venezuelan people recover their freedom & democracy & chart a path towards economic growth & prosperity. https://t.co/FoIbinG9qx

— John Bolton (@AmbJohnBolton) July 24, 2019