EN VIDEO: Un meteoro inquietó a residentes de la costa este de Estados Unidos

Más de 200 habitantes de la costa este de los Estados Unidos reportaron en la noche de este miércoles el avistamiento de una bola de fuego que iluminó el cielo nocturno, según destacó en su cuenta de Twitter la organización sin fines de lucro American Meteor Society (AMS), publica RT.

En grabaciones difundidas por numerosos usuarios de las redes sociales se puede apreciar un posible meteoro que cruza el cielo, con destellos de luz blanca, e ilumina una nube en su trayectoria de vuelo.

#UFO #meteor just seen in the sky in Central MA. @NBC10Boston take a look. pic.twitter.com/0HS96hmUFf

En uno de los videos emite una luz azul, en vez de blanca.

Precisa AMS que residentes de los estados de Nueva York, Massachusetts, Maryland, Carolina del Norte, Pennsylvania, Delaware, Connecticut, Vermont, Virginia, Nuevo Hampshire y Rhode Island reportaron haber visto el desconocido objeto volador.

We received 200+ reports about a bright fireball over the East Coast (seen from CT, DE, MA, MD, NH, NJ, NY, NC, PA, RI, VT & VA)

If you saw this event, please report it here: https://t.co/evqkWyLdwG

Report & Est. Trajectory: https://t.co/oZyVwUhzHN

Thank @stranaconda pic.twitter.com/N0NfpxEAs5

— AMSMETEORS (@amsmeteors) July 25, 2019