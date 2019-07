Bolton: Seguirán las acciones contra Cuba por sus esfuerzos para desestabilizar Venezuela

El asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, aclaró este viernes que continuarán las acciones contra Cuba para impedir el flujo de dólares estadounidense debido los esfuerzos de ese régimen por desestabilizar a Venezuela.

lapatilla.com

“Continuaremos restringiendo el flujo de dólares estadounidenses al régimen cubano en respuesta a su desprecio deliberado de los derechos humanos, la represión de las voces de la oposición y los esfuerzos por desestabilizar a Venezuela. ¡Responsabilizaremos al régimen por estas acciones mientras apoyamos a los cubanos que luchan por la libertad!”, mencionó a través de la red social Twitter.

We will continue to restrict the flow of US$ to Cuban regime in response to its willful disregard of human rights, repression of opposition voices, & efforts to destabilize Venezuela. We’ll hold the regime accountable for these actions as we stand by Cubans who fight for freedom!

